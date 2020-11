Stasera in tv, lunedì 16 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, lunedì 16 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “Kingsman: Il cerchio d’oro“, l’action “Mission: Impossible – Fallout“, l’avventura de “Il mondo perduto: Jurassic Park“, “Madame Bovary” e molti altri.

Stasera in tv, lunedì 16 novembre

Stasera in tv, su Italia 1, non potete perdervi il sesto film della serie Mission: Impossible, “Mission: Impossible – Fallout” (2018), alle 21.20. Come sempre Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, alle prese con una nuova missione questa volta a Belfast: recuperare una valigia di plutonio e scovare i nemici che immancabilmente vogliono appropriarsene. Tra questi, il misterioso John Lark. Nel cast anche Henry Cavill, Simon Pegg e Rebecca Ferguson.

Su Rai 2 alle 21.20, andrà in onda “Kingsman: Il cerchio d’oro” (2017). Sequel di “Kingsman – Secret Service”, in cui i protagonisti Eggsy, Merlin e Roxy saranno costretti a recarsi negli Stati Uniti e collaborare con la Statesman, la controparte americana dei Kingsman, per salvare il mondo. Il lavoro di squadra però, non si rivelerà affatto semplice. Nel cast Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges.

“Il mondo perduto: Jurassic Park” (1997) di Steven Spielberg, è invece la proposta di Canale 20 Mediaset, alle 21.04. Un gruppo di scienziati guidati dalla paleontologa Harding, dal documentarista Owen e dal dottor Malcolm cerca di scoprire il motivo e il modo in cui i dinosauri chiusi nel Jurassic Park siano scappati. seminando il panico.

“Baaria” (2009) di Giuseppe Tornatore è un film tutto italiano da guardare stasera in tv, alle 20.58 su Iris. Segue la storia di una famiglia siciliana, lungo tutto il Novecento. Un cast d’eccezione con Raoul Bova, Enrico Lo Verso, Michele Placido, Vincenzo Salemme, Beppe Fiorello, Rosario Fiorello, Ficarra e Picone, Aldo Baglio, Leo Gullotta, Lina Sastri e Nino Frassica.

Il canale Cielo propone ai suoi spettatori “Madame Bovary” (2014), alle 21.15, con Mia Wasikowska, Henry Lloyd-Hughes, Ezra Miller e Paul Giamatti. Un nuovo adattamento cinematografico del famoso romanzo di Gustave Flaubert. Emma Bovary è la bellissima moglie del dottore di una piccola città. Il matrimonio è stata l’unica fuga per poter scappare dall’allevamento di maiali del padre. Emma cerca continuamente di salire la scala sociale sfruttando le sue relazioni extraconiugali.

Alle 21.15 su Sky Cinema 1 andrà in onda il nuovo film sulla vita di Francesco Totti, “Mi chiamo Francesco Totti” (2020). Il famoso calciatore ripercorre tutta la sua vita nella notte che precede il suo addio al calcio.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Gli orologi del diavolo” su Rai 1 alle 21.25

“Kingsman: Il cerchio d’oro” su Rai 2 alle 21.20

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 4 su Rai 4 alle 21.20

“Mission: Impossible – Fallout” su Italia 1 alle 21.20

“Il mondo perduto: Jurassic Park” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Un sacco bello” su cine 34 alle 21.00

“Il duello” su Rai Movie alle 21.10

“I soliti sospetti” su Paramount Network alle 21.10

“Baarìa” su Iris alle 20.58

“Gomorra la serie” – Stagione 4 Episodio 9 su TV8 alle 21.30

“Cappuccetto rosso sangue” su Italia 2 alle 21.10

“Madame Bovary” su Cielo alle 21.15

“Little Murders” – Stagione 2 Episodio 11 su La7d alle 21.30

“The Librarians” – Stagione 2 Episodio 9 su Spike alle 21.30

“C.S.I. New York – Stagione 9 Episodio 3 su Top Crime alle 21.10

“Omicidi a Sandhamn – Stagione 11 Episodio 1 su Giallo alle 21.10

“Mi chiamo Francesco Totti” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Letters to Juliet” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Tolo Tolo” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Un uomo tranquillo” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Lo sguardo di Satana – Carrie” su Rai 4 alle 22.57

“Collateral” su Italia 1 alle 00.25

“Mercenary for Justice” su Canale 20 Mediaset alle 23.41

“Il grande duello” su Rai Movie alle 23.00

“Il Negoziatore” su Paramount Network alle 23.00

“Mamma Roma” su Iris alle 00.10

“Innocenti bugie” su Tv8 alle 23.30

“Big Bang Theory” – Stagione 6 Episodio 10 su Italia 2 alle 23.15

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 2 su Spike alle 23.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 13 su Top Crime alle 22.50

“Alice Nevers – Stagione 11 Episodio 7 su Giallo alle 23.10

“Fiore” su Rai 5 alle 22.15

“Underwater” su Sky Cinema 1 alle 01.05

“Footloose” su Sky cinema Romance alle 22.50

“Pane e burlesque” su Sky cinema Collection alle 23.25

“Face Off – Due facce di un assassino” su Sky cinema Action alle 23.05