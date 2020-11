Stasera in tv, giovedì 5 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, giovedì 5 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il dramma di “The Wife – Vivere nell’ombra“, la commedia “Appuntamento con l’amore“, il terzo capitolo della saga di “Divergent”, “Allegiant“, “Molly’s Game” e tanti altri.

Stasera in tv, giovedì 5 novembre

Stasera in tv, su Rai Movie alle 21.10, andrà in onda “Molly’s Game”, il film basato sulla vera storia di Molly Bloom, speranza olimpica dello sci. Costretta ad abbandonare lo sport a causa di un infortunio, comincia a dedicarsi a una nuova impresa: il poker clandestino.

Se avete voglia di una commedia leggera e divertente allora non potete che scegliere “Appuntamento con l’amore” (2015) su La5 alle 21.10. Racconta di Megan, una ragazza che in un momento particolare della sua vita, decide di iscriversi in una chat per provare l’esperienza di un appuntamento di una sola notte con uno sconosciuto. La ragazza raggiunge lo sconosciuto nella sua casa, ma per un contrattempo, saranno costretti a passare due giorni insieme. Nel cast Miles Teller e Analeigh Tipton.

“The Wife – Vivere nell’ombra” è un’altra proposta interessante da non perdere stasera in tv, su Rai 3 alle 21.20. Protagonista è una donna che per tutta la vita ha messo da parte il suo talento letterario per seguire e sostenere il marito, insignito del Nobel per la letteratura, nei suoi impegni. A un certo punto però, si stanca del narcisismo del marito, che spesso la sminuisce, e decide di dire basta.

Se amate la saga di Divergent allora dovete sapere che stasera alle 21.10, Italia 2 manderà in onda il terzo ed ultimo film, “The Divergent series: Allegiant” (2016). Dopo che Tris e Quattro hanno sconfitto l’ordine nemico che li opprimeva, si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, più disumano del precedente. Nel cast sempre Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravit e Miles Teller.

“Ironclad” sarà invece trasmesso su Cielo alle 21.15. Film ambientato in Inghilterra nel 1215, quando scoppia una cruenta guerra tra il re Giovanni e i baroni. A causa della bolla pontificia che ha annullato la Magna Charta, i baroni vedono minacciate le conquiste libertarie ottenute e difendono con tutti i mezzi a disposizione i castelli che hanno occupato, sostenuti anche dai francesi, desiderosi di spodestare Giovanni dal trono.

Se invece avete voglia di guardare un film con i supereroi la scelta migliore è “I fantastici 4 e Silver Surfer” (2007) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Una nuova minaccia è in arrivo per i quattro supereroi: un essere cosmico che divora i pianeti per nutrirsi, provocando strani crateri.

Sky Cinema 1 stasera in tv, alle 21.15, propone agli spettatori “Underwater” (2020). Protagonista del film, un team di ricercatori sottomarini che lotta per la propria sopravvivenza a seguito di un terremoto che ha distrutto il loro laboratorio.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Doc Nelle tue mani” su Rai 1 alle 21.25

“F.B.I.” – Stagione 1 Episodio 21 su Rai 2 alle 21.20

“The Wife – Vivere nell’ombra” su Rai 3 alle 21.20

“Elementary” – Stagione 7 Episodio 4 su Rai 4 alle 21.22

“I fantastici 4 e Silver Surfer” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Lui è peggio di me” su Cine 34 alle 21.00

“Molly’s Game” su Rai Movie alle 21.10

“Sposami a Natale” su Paramount Network alle 21.10

“L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere” su Iris alle 21.00

“The Divergent Series: Allegiant” su Italia 2 alle 21.10

“Appuntamento con l’amore” su La5 alle 21.10

“Ironclad” su Cielo alle 21,15

“The Bank Job – La rapina perfetta” su Spike alle 21.30

“Vera” – Stagione 10 Episodio 4 su Giallo alle 21.10

“La mia pazza pazza famiglia” su Rai Premium alle 21.20

“Underwater” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Rob Roy” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Caccia al tesoro” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Charlie’s Angels: più che mai” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“911” – Stagione 2 Episodio 5 su Rai 2 alle 22.10

“Miracle Workers – Stagione 2 Episodio 7 su Italia 1 alle 01.05

“Amici per la morte” su Canale 20 Mediaset alle 23.44

“Hatfields and mccoys: cattivo sangue” su Rete 4 alle 00.26

“Le idi di marzo” su Rai Movie alle 23.30

“Domeniche da Tiffany” su Paramount Network alle 23.00

“Arma letale 4” su Iris alle 23.19

“Colpa delle stelle” su Nove alle 00.15

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 5 su Spike alle 23.30

“Law & Order: Unita’ Speciale” – Stagione 19 Episodio 13 su Top Crime alle 22.50

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 5 Episodio 2 su Giallo alle 23.10

“Joni Mitchell: Woman of Heart and Mind” su Rai 5 alle 22.56

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 1 su Rai Premium alle 23.00

“The Rookie” – Stagione 1 Episodio 7 su La1 alle 23.50

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su La2 alle 23.50

“Petra” su Sky Cinema 1 alle 22.55

“Cold War” su Sky Cinema Romance alle 23.25

“10 giorni senza mamma” su Sky Cinema Collection alle 22.55

“Fast & Furious 6” su Sky Cinema Action alle 22.50