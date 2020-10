Stasera in tv, giovedì 29 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, giovedì 29 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “After the sunset“, le commedie “Cose da pazzi” e “Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare“, “G.I. Joe – La vendetta”, “Insurgent” e tanti altri.

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre

Stasera in tv molte commedie, ma non solo. Su Cine 34 alle 21.00 andrà in onda la commedia italiana “Cose da pazzi” (2005), di Vincenzo Salemme. Un normale impiegato riceve tutti i mesi un pacco con dentro cinquantamila euro. Inizialmente vorrebbe denunciare il fatto ma poi decide di non dire nulla e tenerseli. Così tutta la famiglia comincia ad approfittarsene.

Un’altra commedia alle 21.10 su Paramount Network: “Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare” (2004) con Adam Sandler. La domestica Flor ha cominciato a lavorare presso una famiglia in crisi. Deborah, la padrona di casa non parla più con suo marito John e con sua figlia Bernice, nonostante abitino tutti insieme. Flor diventerà la protagonista di questa crisi familiare durante l’estate, quando dovrà portare con sè al lavoro la figlia adolescente Cristina.

“Insurgent” (2015), sequel di “Divergent” andrà invece in onda su Italia 2 alle 21.10. Il film segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In una corsa contro il tempo, devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi fanno di tutto per fermarli. Condizionata dalle scelte compiute, ma decisa a proteggere chi ama, Tris, con Quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà sul futuro del loro mondo. Nel cast Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Octavia Spencer, Naomi Watts, Miles Teller, Ansel Elgort, Jai Courtney e ZoË Kravitz.

Alle 21.10 su La5 verrà trasmessa la commedia rosa “Un marito di troppo” (2008), con Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan. Una psicologa, conduttrice di una trasmissione radiofonica in cui elargisce consigli d’amore, quando sta per sposarsi scopre di risultare già coniugata all’anagrafe. Scopre di essere stata vittima di uno scherzo da parte di un suo ascoltatore, che decide di contattare per risolvere la questione, ma tra i due nascerà qualcosa.

Se invece stasera volete guardare un po’ di azione in tv, non potete perdere “After the sunset” (2005) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Un famoso ladro Max Burdett (Pierce Brosnan) e la sua affascinante complice Lola Cirillo (Salma Hayek) si ritirano su una meravigliosa isola per un po’ di relax dopo l’ultima rapina della loro vita che li ha resi ricchi per sempre. Un detective che cerca di catturarli da anni non è convinto che quello sia il loro ultimo colpo, così decide di seguirli sull’isola. Riuscirà nel suo intento questa volta?

Un’altra proposta interessante da guardare stasera in tv è “G.I. Joe – La vendetta“(2013) alle 21.25 su Nove. Il Presidente degli Stati Uniti si ritrova al centro di un complotto organizzato dai Cobra. Per tentare di ristabilire l’ordine ci sarà uno scontro tra il capitano Duke Hauser e i suoi compagni e il malvagio ed “esplosivo” Firefly. Nel cast Bruce Willis, Dwayne Johnson, Channing Tatum e Ray Stevenson.

Sky propone invece ai suoi spettatori il film “Ghost Rider“(2007) su Sky Cinema Collection alle 21.15. Il film tratto dal fumetto Marvel, racconta la storia di uno stuntman che stringe un patto col diavolo e utilizza i poteri acquisiti per combattere il male.

Per chi ieri si fosse perso “I fantastici 4“, Canale 20 Mediaset lo ripropone in seconda serata alle 23.47.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Doc nelle tue mani” su Rai 1 alle 21.25

“F.B.I. – Stagione 1 Episodio 20” su Rai 2 alle 21.20

“Elementary” Stagione 7 episodio 1 su Rai 4 alle 21.20

“After the sunset” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Cose da pazzi” su Cine 34 alle 21.00

“Copycat – Omicidi in serie” su Rai Movie alle 21.10

“Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare” su Paramount Network alle 21.10

“Cliffhanger – L’ultima sfida” su Iris alle 21.00

“Insurgent” su Italia 2 alle 21.10

“Un marito di troppo” su La5 alle 21.10

“G.I. Joe – La vendetta” su Nove alle 21.25

“L’ultima sfida di Bruce Lee” su cielo alle 21.15

“Caos” su Spike alle 21.30

“Strike back” su Top Crime alle 21.10

“Vera – Stagione 10 Episodio 3” su Giallo alle 21.10

“Io sono tu” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“La legge dell’amore” su Sky Cinema Romance alle 21.15

“Ghost Rider” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Kill the Irishman” su Sky Cinema Action alle 21.15

Seconda serata

“The UnXplained” su Rai 4 alle 23.19

“Miracle Workers – Stagione 2 Episodio 6” su Italia 1 alle 01.05

“I Fantastici 4” su Canale 20 Mediaset alle 23.47

“Wonderland – Massacro a Hollywood” su Rete 4 alle 00.49

“Volesse il cielo” su Cine 34 alle 22.45

“Nella rete del serial killer” su Rai movie alle 23.15

“La cosa più dolce” su Paramount Network alle 22.40

“Arma Letale 3” su Iris alle 23.28

“Il Monaco” su Nove alle 23.30

“Spartacus – Stagione 1 Episodio 6” su Spike alle 23.20

“Law & Order: unita’ speciale – Stagione 19 Episodio 11” su Top Crime alle 22.50

“L’ispettore Barnaby – Stagione 21 Episodio 3 ” su Giallo alle 23.05

“The Rookie – Stagione 1 Episodio 5 ” su La1 alle 23.05

“Wolf Call – Minaccia in alto mare” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“Se scappi ti sposo” su Sky Cinema Romance alle 22.30

“Escape Room” su Sky Cinema Collection alle 23.10

“Spider-Man: Far from Home” su Sky Cinema Action alle 22.50