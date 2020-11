Stasera in tv, giovedì 19 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, giovedì 19 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “Spider-Man: Homecoming“, “Harry Potter e la Camera dei segreti“, il toccante “La vita è bella“, il thriller “Hunter Killer – Caccia negli abissi” e tanti altri.

Stasera in tv, giovedì 19 novembre

Stasera in tv, se siete amanti della Marvel e dei suoi supereroi, non potete perdere “Spider-Man: Homecoming” (2017) su TV8 alle 21.30. Il film narra la storia di Peter Parker sotto un nuovo punto di vista: il supereroe è un giovane quindicenne (interpretato da Tom Holland), che frequenta il liceo. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man dovrà difendere tutto ciò che ama dagli artigli del temibile Avvoltoio. Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Tony Revolori, Martin Starr e Jon Favreau.

Alle 21.21, Canale 5 trasmetterà il secondo capitolo delle avventure del mago Harry Potter, “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002). Dopo aver passato le vacanze dai terribili zii, Harry viene avvertito dall’elfo domestico, Dobby, del serio pericolo in cui si trova la scuola di magia. Quando finalmente riesce a tornare ad Hogwards, Harry si trova ad affrontare la forza malefica che mette in pericolo la scuola e a scoprire cosa si cela dietro la Camera dei segreti.

Il thriller “Hunter Killer – Caccia negli abissi” (2018), con Gerard Butler, Gary Oldman e Linda Cardellini andrà in onda stasera in tv, su Rai 3 alle 21.20. Un capitano di un sottomarino americano, a capo di una squadra speciale, deve deve scongiurare il rischio di un catastrofico colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza Guerra Mondiale.

“La vita è bella” (1998), di Roberto Benigni, sarà trasmesso alle 21.00 su Iris. Verso la fine degli anni Trenta, Guido e Ferruccio si trasferiscono in città in cerca di fortuna per realizzare i loro sogni. Guido si innamora di una maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l’impossibile. Alla fine ci riesce ma purtroppo, sei anni dopo, le leggi razziali costringono l’uomo e il figlioletto Giosuè (avuto con Dora) a partire per i campi di concentramento. Guido inventa un gioco a premi per proteggere il piccino dalla crudele realtà in cui si trovano.

Su Italia 2, alle 21.10, continua la storia di Blade, con il secondo film, “Blade II” (2000). Questa volta, Blade si allea con i vampiri per combattere insieme un gruppo di vampiri mutati che si nutrono sia di umani che di altri vampiri.

Stasera in tv, Sky Cinema 1 propone la visione di “The Elevator” (2013), alle 21.15. A New York il cinquantenne Jack Tramell è il conduttore di uno dei programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. É un single ricco e di successo e la sua vita scorre tranquilla fino a quando non incrocia Katherine, una donna in cerca di vendetta che blocca l’uomo nell’ascensore del palazzo in cui lui abita.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Doc Nelle tue mani” su Rai 1 alle 21.25

“F.B.I.” – Stagione 2 Episodio 1 su Rai 2 alle 21.20

“Hunter Killer – Caccia negli abissi” su Rai 3 alle 21.20

“Elementary” – Stagione 7 Episodio 10 su Rai 4 alle 21.20

“Harry Potter e la camera dei segreti” su Canale 5 alle 21.21

“Acts of Violence” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Viaggi di nozze” su cine 34 alle 21.00

“The Reach – Caccia all’uomo” su Rai Movie alle 21.10

“Il vento del perdono” su Paramount Network alle 21.10

“La vita è bella” su Iris alle 21.00

“Spider-Man: Homecoming” su TV8 alle 21.30

“Blade II” su Italia 2 alle 21.10

“Segui il tuo cuore” su La5 alle 21.10

“Hammer of the Gods” su Cielo alle 21.15

“L’arte del furto” su Spike alle 21.30

“Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa” – Stagione 1 Episodio 3 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 7 Episodio 2 su Giallo alle 21.10

“Vendemmia d’amore” su Rai Premium alle 21.20

“Il bambino con il pigiama a righe” su TV2000 alle 21.13

“The Elevator” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Tentazioni ir resistibili” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“In viaggio con papà” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“City of Crime” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“911” – Stagione 2 Episodio 9 su Rai 2 alle 22.05

“The Perfect Guy” su Rai 4 alle 23.27

“Miracle Workers – Stagione 2 Episodio 9 su Italia 1 alle 01.05

“Sucker Punch” su Canale 20 Mediaset alle 23.24

“La gang del parigino” su Rai Movie alle 22.45

“Storia di noi due” su Paramount Network alle 23.00

“Il Postino” su Iris alle 23.36

“Kick-Ass” su Tv8 alle 00.00

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 5 su Spike alle 23.30

“Delitto sui Pirenei: La Profezia” su Top Crime alle 22.50

“Elementary” – Stagione 1 Episodio 3 su Giallo alle 23.10

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 3 su Rai Premium alle 23.30

“Hitsville – La storia della Motown prima parte” su La2 alle 23.05

“Jesus Rolls – Quintana è tornato!” su Sky cinema 1 alle 22.55

“L’estate all’improvviso” su Sky Cinema Romance alle 22.55

“I due carabinieri” su Sky Cinema Collection alle 23.15

“The Boondock Saints” su Sky Cinema Action alle 22.45