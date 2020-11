Stasera in tv, giovedì 12 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, giovedì 12 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “Harry Potter e la pietra filosofale“, l’appassionante “Stronger – Io sono il più forte“, l’action “Attacco al potere” e tanti altri.

Stasera in tv, giovedì 12 novembre

Stasera in tv alle 21.21, su Canale 5, andrà in onda il primo film della saga di Harry Potter: “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001). Il film segue i primi passi di Harry nel mondo della magia, da quando scopre di avere dei poteri magici, a quando viene chiamato a Hogwarts ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro. Ma la sua tranquilla vita viene turbata dall’ innominabile Voldemort che vuole impossessarsi della Pietra Filosofale, custodita proprio nella scuola di Hogwarts.

Alle 21.20 su Rai 3 non potete perdere “Stronger – Io sono il più forte” (2017), con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany. Il film racconta la storia di Jeff Bauman, che ha fatto commuovere tutto il mondo. Jeff era alla maratona di Boston per provare a riconquistare l’amore della sua ex-ragazza Erin. Era lì al traguardo ad aspettarla, quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Da qui la sua battaglia per aiutare a identificare i colpevoli dell’attentato.

Se invece stasera in tv, volete guardare un action, la scelta migliore è su Rai Movie alle 21.10 con “Attacco al potere” (1998). Anthony Hubbard, il capo della Task Force Antiterrorismo dell’Fbi e il generale William Devereaux, un militare cauto e riflessivo devono affrontare gli integralisti islamici. Il terrore instillato dai terroristi ha inizio con l’esplosione di un autobus. Nel cast Bruce Willis e Denzel Washington.

Il canale Spike trasmetterà “Il genio della truffa” (2003) di Ridley Scott, con protagonista Nicolas Cage, alle 21.30. Il film affronta la storia di un abile truffatore Frank, che insieme al suo socio, è pronto per fare la rapina della vita. Tutto cambia quando ritorna nella sua vita la figlia Angela.

Su Italia 2 alle 21.10, potrete vedere “Blade” (1999), primo capitolo della trilogia ispirata al cacciatore di vampiri della Marvel. I vampiri sono insediati ormai ovunque in città, persino nella politica e nella finanza. Sarà la missione di Blade, aiutato da Abraham, sconfiggerli ed eliminarli.

Stasera in tv, alle 21.15, Sky Cinema Collection trasmetterà la commedia “Tutta un’altra vita” (2019). Il protagonista, interpretato da Enrico Brignano, è un tassista romano, povero e insoddisfatto della sua vita. Un giorno, un cliente miliardario, diretto alle Maldive in vacanza per una settimana, dimentica nella vettura le chiavi della sua meravigliosa villa. Il tassista le prenderà?

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Doc Nelle tue mani” su Rai 1 alle 21.25

“F.B.I.” – Stagione 1 Episodio 22 su Rai 2 alle 21.20

“Stronger – Io sono il più forte” su Rai 3 alle 21.20

“Elementary” – Stagione 7 Episodio 7 su Rai 4 alle 21.20

“Harry Potter e la pietra filosofale” su Canale 5 alle 21.21

“Asso” su cine 34 alle 21.00

“Attacco al potere” su Rai Movie alle 21.10

“Storia di noi due” su Paramount Network alle 21.10

“Nassiryia – Per non dimenticare” su Iris alle 21.00

“Innocenti bugie” su TV8 alle 21.30

“Blade” su Italia 2 alle 21.10

“La rivolta delle ex” su La5 alle 21.10

“La spada della vendetta” su Cielo alle 21.20

“Il genio della truffa” su spike alle 21.30

“Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa” – Stagione 1 Episodio 1 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 6 Episodio 2 su Giallo alle 21.10

“La ragazza del treno” su La2 alle 21.05

“Terminator – Destino oscuro” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Baby boom” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Tutta un’altra vita” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Bad Company” su Sky cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“911” – Stagione 2 Episodio 7 su Rai 2 alle 22.10

“X-Files – Stagione 7 Episodio 18 su Rai 4 alle 22.40

“Miracle Workers” – Stagione 2 Episodio 8 su Italia 1 alle 01.05

“Il risolutore – A Man Apart” su Canale 20Mediaset alle 22.38

“Flic Story” su rai Movie alle 23.10

“Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare” su Paramount Network alle 23.00

“Smokin’ aces” su Iris alle 00.19

“First Kill” su TV8 alle 23.40

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 10 su Spike alle 23.30

“Elementary” – Stagione 1 Episodio 1 su Giallo alle 23.10

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 1 su Rai Premium alle 23.00

“The Rookie” – Stagione 1 Episodio 9 su La1 alle 23.50

“Tolo Tolo” su Sky Cinema 1 alle 23.30

“Becoming Jane” su sky cinema Romance alle 22.55

“Prima di lunedì” su Sky Cinema Collection alle 23.05

“Men in Black: International” su Sky Cinema Action alle 23.00