Stasera in tv, domenica 8 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, domenica 8 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “X-Men – Giorni di un futuro passato“, la commedia “La verità, vi spiego, sull’amore“, il drammatico “Remember me“, “Montecristo” e tanti altri.

Stasera in tv, domenica 8 novembre

Stasera in tv, su Italia 1 alle 21.15, non potete perdervi “X-Men – Giorni di un futuro passato” (2014). Gli X-Men, riuniti da Charles Xavier, devono fronteggiare la minaccia di un conflitto con le Sentinelle, che vogliono distruggere i mutanti. Wolverine viene mandato nel passato per modificare la storia ed evitare l’inizio del conflitto. Un cast composto da Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Peter Dinklage, James McAvoy, Nicholas Hoult, Ellen Page e Ian McKellen.

Alle 21.10 su Paramount Network potrete vedere il commovente “Remember me” (2010), con Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper. Il film racconta di una storia d’amore tra un ragazzo appena uscito di prigione e la figlia del poliziotto che lo ha arrestato, sullo sfondo del dramma dell’attentato alle Torri Gemelle di New York.

La commedia italiana con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini, “La verità, vi spiego, sull’amore” (2017) sarà trasmessa su Rai Movie alle 21.10. La protagonista è una donna, mollata dal compagno dopo sette anni di relazione, che cerca di riprendere in mano la sua vita.

Un’altra interessante proposta da guardare stasera in tv è “Montecristo” (2001), alle 21.00 su Iris. Il film è tratto dal romanzo di Alexandre Dumas. Narra l’avvincente storia di un capitano che viene accusato ingiustamente da un amico e viene esiliato, proprio pochi giorni prima del suo matrimonio. Dopo diversi anni anni di esilio scappa, pronto a vendicarsi del torto subito.

Alle 21.27, Rete 4 propone agli spettatori il sequel di “Lo chiamavano Trinità”, “Continuavano a chiamarlo Trinità” (1972). Questa volta i due fratelli Trinità e Bambino, grazie a un malinteso, vengono scambiati per agenti federali e i due non si lasciano sfuggire l’occasione per rubare un bottino nascosto all’interno di un convento di frati.

Stasera in tv, Sky Cinema Action manderà in onda l’action “Contraband” (2012), alle ore 21.00. Il film con protagonista Mark Wahlberg, racconta di un ex contrabbandiere, che si vede vanificare tutti gli sforzi compiuti per riavere una vita tranquilla e all’insegna della legalità. Per colpa del cognato dovrà mettere su un gruppo di uomini per affrontare una missione speciale.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“L’allieva” su Rai 1 alle 21.25

“N.C.I.S. Los Angeles” Stagione 11 Episodio 15 su Rai 2 alle 21.00

“Good People” su Rai 4 alle 21.20

“X-Men – Giorni di un futuro passato” su Italia 1 alle 21.15

“The Foreigner – Lo straniero” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Continuavano a chiamarlo Trinità” su Rete 4 alle 21.27

“Il principe e il pirata” su Cine 34 alle 21.00

“La verità, vi spiego, sull’amore” su Rai Movie alle 21.10

“Remember me” su Paramount Network alle 21.10

“Montecristo” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory” Stagione 6 Episodio 5 su Italia 2 alle 21.10

“La lista di Natale” su La5 alle 21.10

“Chloe – Tra seduzione e inganno” su cielo alle 21.15

“Timeless” Stagione 1 Episodio 7 su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine” Stagione 11 Episodio 11 su Top Crime alle 21.10

“Le bugie scorrono nel sangue” su Rai Premium alle 21.20

“Dr House” Stagione 6 Episodio 1 su Sky Uno alle 21.15

“Matricole dentro o fuori” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Le ragioni del cuore” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Come un gatto in tangenziale” su Sky cinema Collection alle 21.15

“Contraband” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“N.C.I.S. New Orleans” Stagione 6 Episodio 3 su Rai 2 alle 21.50

“You’re Next” su Rai 4 alle 22.39

“Scontro tra titani” su Canale 20 Mediaset alle 23.01

“Gli spietati” su Rete 4 alle 23.54

“Il pesce innamorato” su Cine 34 alle 22.55

“A Napoli non piove mai” su Rai Movie alle 23.50

“I perfetti innamorati” su Paramount Network alle 23.00

“Quei bravi ragazzi” su Iris alle 23.41

“Smiley” su Italia 2 alle 23.25

“Natale a 4 zampe” su La5 alle 23.25

“Shame” su Cielo alle 23.15

“Solo 2 ore” su Spike alle 23.55

“L’ispettore Barnaby” Stagione 6 Episodio 1 su Giallo alle 23.25

“Come farsi lasciare in 10 giorni” su Sky Cinema Romance alle 22.35

“La casa di famiglia” su Sky Cinema Collection alle 23.00

“The Bourne Ultimatum” su Sky cinema Action alle 22.55