Stasera in tv, domenica 1 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, domenica 1 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Wolverine – L’immortale“, il thriller “Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata”, “Maryland”, il classico “Quei bravi ragazzi“, “Il Vendicatore – Out for A Kill” e tanti altri.

Stasera in tv, domenica 1 novembre

Stasera in tv non potete perdere “Wolverine – L’immortale” (2013) su Italia 1 alle 21.16. Wolverine si è autoesiliato nei boschi dopo gli avvenimenti di “X-Men: Conflitto finale”. L’anziano Yashida, salvato da Wolverine anni prima durante i bombardamenti di Nagasaki, manda Yukio a recuperare Wolverine. Yashida vuole offrirgli la possibilità di diventare mortale e smettere di soffrire per tutte le perdite che ha dovuto subire.

Alle 21.00 su Iris invece, il film “Quei bravi ragazzi” (1990) di Martin Scorsese. Il protagonista Henry Hill racconta la sua vita, dagli inizi come gangster, fino a quando, caduto in disgrazia, inizia a collaborare con l’FBI. Nel cast Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco e Paul Sorvino.

Su Rai 4 alle 21.23 andrà in onda “Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata” (2018). Due agenti del Dipartimento Q devono scoprire l’identità di tre cadaveri mummificati seduti a un tavolo, ritrovati in un appartamento di Copenaghen.

Stasera in tv, Canale 20 Mediaset propone agli spettatori “Il Vendicatore – Out for A Kill”, (2003) alle 21.04. Un uomo si ritrova al confine tra Stati Uniti e Messico con l’auto piena di cocaina e viene arrestato. Dopo tanti anni potrà vendicarsi dei trafficanti che gli hanno rovinato la vita.

Alle 21.15 su Cielo, il thriller “Maryland” (2015). Il film racconta di un reduce dalla guerra in Afghanistan che lavora per un milionario. Gli vengono affidati per due giorni mogli e figlio del milionario ma le sue paranoie dovute allo stress post-traumatico rovineranno tutto.

Su Rete 4 alle 21.27, il mitico “Lo chiamavano Trinità” (1970), con Terence Hill e Bud Spencer. Un cult spaghetti western all’italiana, fatto d’amore, pistole ed inseguimenti, nel selvaggio west. Il pistolero Trinità ha un fratello sceriffo che ruba il bestiame. Dopo essersi innamorato di una mormona chiede il suo aiuto per proteggere la comunità dal cattivo di turno.

“Fury” (2014) sarà invece trasmesso stasera in tv su Sky Cinema Action alle 21.00. Le vicende si svolgono nel 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre gli alleati sferrano l’attacco decisivo in Europa, il sergente dell’esercito americano Don Collier, da tutti chiamato “Wardaddy” (Brad Pitt), guida un’unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman (chiamato, appunto, Fury). Nel cast anche Logan Lerman e Shia LaBeouf.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“L’allieva” su Rai 1 alle 21.25

“N.C.I.S. Los Angeles” – Stagione 11 Episodio 14 su Rai 2 alle 21.00

“Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata” su Rai 4 alle 21.20

“Wolverine – L’immortale” su italia 1 alle 21.16

“Il Vendicatore – Out for A Kill” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Lo chiamavano Trinità” su Rete 4 alle 21.27

“Il pesce innamorato” su Cine 34 alle 21.00

“Febbre da cavallo” su Rai Movie alle 21.10

“The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2” su Paramount Network alle 21.10

“Quei bravi ragazzi” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory” – Stagione 5 Episodio 24 su Italia 2 alle 21.10

“Il paese di Natale” su La5 alle 21.10

“Maryland” su cielo alle 21.15

“Timeless” – Stagione 1 Episodio 4 su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 9 su top Crime alle 21.10

“Mai fidarsi di quel ragazzo” su Rai Premium alle 21.20

“The Score” su La2 alle 21.05

“Dr House” – Stagione 4 Episodio 16 su Sky Uno alle 21.15

“Operazione Hummingbird – E’ tutto appeso a un filo” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Che cosa aspettarsi quando si aspetta” su Sky cinema Romance alle 21.00

“Sono tornato” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Fury” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“N.C.I.S. New Orleans” – Stagione 6 Episodio 2 su Rai 2 alle 21.50

“Jukai – La foresta dei suicidi” su Rai 4 alle 23.09

“The chronicles of Riddick” su Canale 20 Mediaset alle 23.09

“Febbre da cavallo 2 – La mandrakata” su Rete 4 alle 23.47

“Ricky e Barabba” su cine 34 alle 23.11

“La Tosca” su Rai Movie alle 22.50

“Mimzy – Il segreto dell’universo” su Paramount Network alle 23.00

“Lo squalo” su iris alle 00.01

“The Last Exorcism – Liberaci dal male” su Italia 2 alle 23.25

“Più forte delle parole” su La5 alle 22.55

“L’ispettore Barnaby” – Stagione 21 Episodio 4 su Giallo alle 23.10

“5 days of war” su sky Cinema 1 alle 23.10

“Un amore all’altezza” su Sky Cinema Romance alle 22.55

“Amici come prima” su sky Cinema Collection alle 22.55

“The Bourne Identity” su Sky Cinema Action alle 23.20