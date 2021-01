Spy Kids: torna il popolare franchise con Robert Rodriguez alla regia

Secondo quanto affermato da Variety, “Spy Kids” tornerà sui grandi schermi con una nuova versione della storia del franchise che verrà prodotta da Skydance e Spyglass Media Group in collaborazione con Robert Rodriguez.

Spy Kids: Robert Rodriguez torna alla regia del reboot

Robert Rodriguez tornerà a dirigere e a scrivere il reboot di “Spy Kids” in collaborazione con Skydance e Spyglass Media Group.

“Spy Kids” è incentrato sulla storia di Carmen e Juni Cortez (Alexa PenaVega e Daryl Sabara), due ragazzini ignari che i loro genitori (Antonio Banderas e Carla Gugino) lavorano per l’Organizzazione delle Super Spie. Alla fine, i figli di Cortez si uniscono all’attività di spionaggio della famiglia.

Il primo film ha avuto un grande successo tanto da conquistare un pubblico eterogeneo, dai più giovani ai più anziani, incassando 147 milioni di dollari al box office mondiale nel 2001.

Ha generato tre sequel nelle sale: “L’isola dei sogni perduti” del 2002, “Game Over” del 2003 e “Tutto il tempo del mondo” del 2011. Collettivamente, il franchise ha ottenuto più di 550 milioni di dollari in tutto il mondo.

Rodriguez, oltre a “Spy Kids”, ha diretto anche “Alita: Battle Angel“, “The Faculty”, “The Adventures of Sharkboy and Lavagirl” e “Planet Terror”.

Robert Rodriguez e i suoi progetti

Il filmmaker è tornato recentemente nel mondo dei film per tutta la famiglia grazie a “We Can Be Heroes”, prodotto per Netflix, e recentemente ha concluso le riprese di “Hypnotiq” che vede come protagonista Ben Affleck.

Prossimamente, Robert Rodriguez tornerà sul set per realizzare la serie “The Book of Boba Fett“, spinoff di “The Mandalorian”.

Skydance, società di produzione statunitense che collaborerà con Rodriguez per “Spy Kids”, è nota per la recente lista di film che include il film d’azione di Charlize Theron “The Old Guard” e “6 Underground” di Ryan Reynolds.

I prossimi film della compagnia andranno da “Top Gun: Maverick” e “Mission: Impossible 7“, a “Tom Clancy’s Without Remorse” e “The Tomorrow War” con Chris Pratt.

Skydance sta sviluppando,anche, il film “Heart of Stone” con Gal Gadot presso Netflix.

Rodriguez sarà rappresentato da WME e dal suo avvocato Craig Emanuel.

Erika Zagari

27/01/2021