Charlize Theron è la protagonista indiscussa del nuovo film Netflix “The old Guard”, ma tutti si chiedono come mai non abbia mai recitato per la Marvel.

“The Old Guard”: Charlize Theron è la protagonista indiscussa

L’attrice statunitense Charlize Theron è la protagonista indiscussa del film “The Old Guard” presente nel catalogo Netflix in queste settimane. La bella attrice statunitense interpreta Andy, una guerriera immortale che si unisce ad altri guerrieri come lei per combattere contro uno scienziato che vuole rubare loro il dono dell’immortalità a scopo di lucro. Non è la prima volta che l’attrice interpreta un personaggio tosto. In passato l’interprete statunitense ha fatto furore con i film “Mad Max: Fury Road”, “Atomic Blonde” e “The Fate of the Furious”. Proprio per tale motivo molti si chiedono come mai l’attrice non abbia mai lavorato con la Marvel. A svelarne i motivi è lei stessa.

Charlize Theron: “la Marvel mi propose di interpretare Hypolita, ma dovetti rifiutare”

Charlize Theron con il film “The Old Guard” affronta per la prima volta il genere fantascientifico e lo fa benissimo. Questo ha spinto molti a chiedersi come mai la Marvel non le abbia mai proposto un ruolo nei tanti film da loro prodotti. La risposta arriva direttamente dall’attrice, la quale durante il podcast di ” The Big Ticket” di Variety ha detto che tra lei e la Marvel c’è stata molta correttezza. La bella e brava attrice ha rivelato che nel 2017 le hanno proposto di interpretare Hypolita, la madre di Diana Prince in “Wonder Woman”. Inizialmente, però, credeva volessero affidarle il ruolo da protagonista e rimase scioccata nell’apprendere che non era così. Tuttavia è stata costretta a rinunciare a causa di altri impegni. L’attrice è poi tornata a parlare del ruolo in “The Old Guard” ed ha rivelato di averlo amato da subito, in quanto il suo personaggio è diverso da quelli che solitamente ci sono in questi generi di film.

Canale Antonietta

16/07/2020