Tom Cruise in un’inedita scena di azione sul set di “Mission Impossible 7”

È uscito un nuovo video dal set di “Mission: Impossible 7”. Il video mostra Tom Cruise e Hayley Atwell alle prese con un’intensa scena d’azione durante le riprese del film a Roma.

La curiosità dei fan di Tom Cruise e della saga di “Mission Impossible” aumenta

Come potete vedere nel video qui sotto, in questa scena di “Mission: Impossible 7” Ethan Hunt, il protagonista interpretato da Cruise, salva il misterioso personaggio di Hayley Atwell da un’auto della polizia italiana, dopo un violento inseguimento (con possibile sparatoria) con alcuni SUV neri e BMW, che sembrano decisamente appartenere ai cattivi. Con uno strano risvolto, la sequenza termina con Ethan che si volta e sembra usare il personaggio della Atwell come uno scudo umano, mentre uomini pesantemente armati avanzano su di loro. Insomma, niente di nuovo per Ethan Hunt.

WHEN IN ROME: @TomCruise waves to fans in between shooting @MissionFilm scenes for the seventh "Mission: Impossible" movie with Hayley Atwell in Rome. pic.twitter.com/BW30XUrr76 — AP Entertainment (@APEntertainment) October 12, 2020

Sulla base di ciò che vediamo in questo video, è facile ipotizzare che Hayley Atwell stia interpretando una specie di agente del governo che sta cercando Ethan Hunt. “Mission: Impossible – Fallout” ha lasciato un posto vacante nella CIA quando il capo Alan Hunley (Alec Baldwin) è stato ucciso nello scontro con l’agente della CIA August Walker (Henry Cavill). È interessante anche il fatto che questo capitolo di Mission Impossible riporterà il dirigente dell’ FMI Eugene Kittridge (Henry Czerny) dal primo film. Il mondo delle spie statunitensi potrebbe trovarsi nel bel mezzo di una guerra interna? Con “Mission: Impossible 7” e 8 che raccontano una storia in due parti che potrebbe concludere la serie, tutte le carte sono in tavola.

Non è la prima volta che la produzione rilascia uno spoiler per i fan della saga

Come sempre, Tom Cruise e la sua troupe di “Mission: Impossible” hanno stuzzicato l’appetito dei fan mentre la produzione procede nonostante la pandemia di COVID-19. Il regista Chris McQuarrie ha organizzato una serie costante di riprese pubbliche che si traducono in quel tipo di foto e video che aiutano a promuovere i grandi scontri, gli inseguimenti e le acrobazie sempre più elaborate del franchise d’azione che Tom Cruise stesso esegue.

Finora, “Mission: Impossible 7” ha anticipato grandi sequenze come quella girata di recente in Norvegia, in cui Tom Cruise ha fatto un epico salto in moto da una rampa molto alta, eseguendo una sorta di acrobazia aerea che ha visto l’attore paracadutarsi a terra. Una sequenza filmata più recentemente riporta le cose al primo film di “Mission: Impossible”, mentre Ethan Hunt esegue una sorta di acrobazia in cima a un treno in corsa. Anche Hayley Atwell ha pubblicato un video che anticipa il tipo di stuntwork che dovrà eseguire, al fine di eguagliare il livello di Cruise.

Per ora, Paramount ha programmato la coppia di sequel di Mission: Impossible senza titolo per il 19 novembre 2021 e il 4 novembre 2022.

Francesca Trovarelli

12/10/2020