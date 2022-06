Stranger Things 4: Jamie Campbell Bower e la sua ultima interpretazione

“Stranger Things 4” – Jamie Campbell Bower ha parlato della sua partecipazione alla stagione 4 della serie, svelando che inizialmente non sapeva nemmeno il ruolo che avrebbe dovuto interpretare e non aveva ricevuto gli script. (Fonte: Variety)

L’attore ha raccontato a Variety tutti i retroscena del suo personaggio

Non avevo idea di chi fosse questo personaggio, non mi era stato mandato nessun materiale legato allo show.

Jamie ha quindi inviato a Matt e Ross Duffer il video della sua audizione, su scene di Primal Fear e Hellraiser come richiesto, e solo allo step successivo ha scoperto qualche dettaglio in più sulla parte che volevano assegnargli.

Per circa due giorni il nuovo arrivo nel cast della serie ha iniziato a compiere molte ipotesi riguardanti il suo personaggio:

Sono impazzito. Nel mio appartamento ho messo al centro una foto di Will Byers e poi tutti gli altri personaggi intorno, realizzando una specie di mappa mentale in stile Claire Danes in Homeland legata a chi pensavo fosse. Dopo due giorni ho fatto un passo indietro e ho pensato fosse buona. Ho scattato una foto, ho stampato le foto e le ho messe in una cartellina, poi ho ricevuto una telefonata in cui si diceva che Matt e Ross volevano incontrarmi.

Alla fine del meeting ha mostrato i suoi appunti presi senza avere avuto gli script:

Mi hanno detto ‘Questo è letteralmente perfetto. Tutto quello che hai qui è perfetto. I tuoi riferimenti sono perfetti. L’ispirazione è perfetta. Ti dispiace se mostriamo dei riferimenti visivi che abbiamo e a ciò a cui stiamo pensando, e ti diciamo un altro po’ sul personaggio?’. A quel punto sapevano che non ero completamente folle.

Campbell-Bower ha così avuto una conversazione di 90 minuti coni fratelli Duffer in cui gli hanno rivelato l’identità del suo personaggio e, dopo 3 giorni, ha saputo di aver ottenuto la parte.

Stranger Things 4: non proseguite con la lettura se non volte anticipazioni!

Nel settimo episodio Henry, interpretato da Jamie Campbell-Bower, racconta a Undici che ha ucciso la sua famiglia, Victor Creel era suo padre, ed è stato affidato alle cure di Brenner che lo ha quindi usato per i suoi esperimenti e ha cercato di ricrearlo, situazione che ha portato al coinvolgimento degli altri ragazzini e di Undici.

L’attore stava provando il monologo e si è lasciato coinvolgere molto:

Mi ricordo che lo stavo provando e Millie mi stava semplicemente guardando, poi ha detto qualcosa tipo ‘Tu sei uno strano’

L’attore ha inoltre ammesso che ha fatto piangere Millie Bobby Brown sul set:

Era terrorizzata, lo era realmente, e quando ha visto Vecna è scoppiata in lacrime e ha detto ‘Quello non è il mio amico. Non so più chi sia questa persona. Dove è finito?’.

L’attore ha spiegato che recitare con Millie e con Martie Blair, che ha interpretato Undici da bambina, è stato un po’ pauroso:

Particolarmente quando, con Henry o Uno, c’è così tanta manipolazione in ballo. Lavorare con un ragazzino, un bambino, o qualcuno di così giovane è una dinamica interessante. E le cose che saltano fuori nel tuo cervello erano piuttosto strane e bizzarre.

Mina Franza

1/06/2022