Sogno di una notte di mezza età: un'opera leggera che esplora l'animo maschile

L’inossidabile Daniel Auteil torna dietro la camera da presa con una commedia romantica tratta da una pièce teatrale di Florian Zeller interpretata da lui stesso nel 2016. Dirige un cast di lusso, che vede insieme lo stesso regista con Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain e la giovanissima Adriana Ugarte. Sul tipico stile francese della cena tra amici, il film narra le fantasie di un uomo di mezza età che sogna trasgressioni coniugali.

È tutto giocato sul doppio binario sogno/realtà “Amoureux de ma femme”, titolo originale della quarta prova registica di Auteil. E in realtà la versione francese rende molto meglio il senso dell’opera. Daniel/Auteil invita a cena il suo vecchio amico Patrick/Depardieu per far conoscere alla moglie Isabelle/ Kiberlain la sua nuova fiamma Emma/Ugarte. Lei è giovanissima e bella come il sole. La serata prende una strana piega, soprattutto nella testa del padrone di casa: lui inizia a fantasticare sulla fidanzata dell’amico.

Dall’inizio alla fine il regista si diverte a confondere lo spettatore, giocando su ciò che accade davvero e quello che rimane confinato nella testa dell'uomo. Il gioco funziona per un po’, poi diventa pesante e rallenta la narrazione. I dialoghi, presi da un testo teatrale, sono verbosi e finiscono per complicare la faccenda. Il cast è stellare, eppure non riesce a far decollare l’opera; Auteil è sempre sopra le righe - al contrario di Depardieu, che per una volta è estremamente misurato. Emma è incantevole, ma sembra intrappolata in un ruolo stereotipato, come quello della ragazza che fa perdere la testa a uomini di mezza età.

La quarta pellicola di Auteil non riesce a partire nonostante le ottime premesse di base

“Sogno di una notte di mezza età” è un film che avrebbe tutte le carte in regola per convincere. Eppure, si resta freddi davanti a interpreti di gran calibro che fanno solo un atto di presenza come Depardieu. Le ambientazioni, bellissime, sembrano purtroppo prese da un depliant turistico di lusso. Se a questo aggiungiamo che il punto di vista del regista è venato da una più che sottile vena misogina tutta maschile, appare chiaro come l’opera non possa persuadere. Siamo ben lontani dal capolavoro di Polanski “Carnage”, anch'esso tratto da una pièce teatrale - e con solo quattro interpreti.

Ivana Faranda