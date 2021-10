Biografia

Filmografia Il regista romano, con la sua bravura ha incantato Matteo Rovere, che gli ha dato fiducia producendo i suoi lavori. Nei suoi film Simone Godano porta in scena i sentimenti, che analizza con una buona dose di ironia. Dalla pubblicità al cinema, passando per la tv (Roma, 31 agosto 1977) Simone Godano, regista, classe 1977, è nato a Roma, studia cinema al DAMS e gira i suoi primi corti dal 2002. Compie le sue prime esperienze nel mondo della pubblicità lavorando con Filmmaster e Mercurio.

La svolta professionale nel 2010, con la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del suo cortometraggio “Niente orchidee” con Beppe Fiorello e Valeria Solarino. Godano inizia anche a lavorare come regista di programmi televisivi e nel 2017, grazie all’incontro con Matteo Rovere, fa il suo esordio al cinema col lungometraggio “Moglie e marito”, dove dirige Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Il film ottiene la candidatura ai Nastri d’argento come miglior commedia e viene distribuito all’estero in più di venti paesi. Anche “Croce e delizia”, il suo secondo film, con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio, ottiene la candidatura ai Nastri d’argento come miglior commedia, e Jasmine Trinca porta a casa il Globo d’oro come miglior attrice protagonista. “Marrilyn ha gli occhi neri”, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, il suo terzo lavoro, è uno sguardo coerente e ironico sul disagio mentale. Simone Godano - Filmografia Regista Moglie e marito (2017)

Croce e delizia (2019)

Marilyn ha gli occhi neri (2021) Sceneggiatore Niente orchidee - cortometraggio (2010)

Croce e delizia (2019)