Revenir - Recensione: una famiglia divisa dalla sofferenza

Su uno sfondo rurale in abbandono, dove il bestiame viene venduto e le campagne sono vuote, sia di alberi che di persone, si muove questa famiglia divisa dalla sofferenza e dalle perdite, dove ogni componente sembra un essere a sé stante che orbita intorno a una casa nella speranza di ritrovare l’unione e la felicità perduta.

La regista si muove con confidenza e con la macchina da presa è molto vicina ai corpi, scegliendo quindi una ricerca delle emozioni attraverso le immagini, lasciando a uno scarno uso dei dialoghi le comprensioni dei conflitti. Utilizza molto la camera a mano, lasciando nel montaggio finale anche inquadrature a volte mosse e sporche, donando all’immagine quell’instabilità che rispecchia le vicende dei suoi protagonisti. La fotografia è buona, forse rovinata leggermente da una color correction massiccia per rendere ancora più torrido il clima estivo già manifesto dal sudore sempre presente sulla pelle dei protagonisti.

Adèle Exarchopoulos ("La Vita di Adele") e Niels Schneider ("Les amours imaginaires") portano a casa una prova attoriale di tutto rispetto, riuscendo a trasmettere nell’animo di chi guarda le difficoltà di chi resta e di chi invece sceglie di tornare dopo aver abbandonato le sue radici.

Una nota di merito va fatta anche al piccolo Roman Coustère Hachez nel ruolo del piccolo Alex, forse il personaggio con più battute all’interno del film. Un bambino che non ha mai letto il copione e che ripeteva con estrema precisione tutto ciò che la regista gli diceva di fare o dire, e il risultato è davvero molto convincente.

Per aspera…

"Revenir", in concorso nella sezione Orizzonti al 76esimo Festival del Cinema di Venezia, è davvero un piccolo gioiello da vedere. Con il passare dei minuti ci si accorge, che la mancanza di emozioni che traspare nella prima parte del film, è solo l’elemento fondamentale per la crescita di nuovi sentimenti, come quel campo incolto e pieno di acqua stagnante di fronte alla fattoria può essere la sorgente di una nuova ripresa per la famiglia.

Ed è proprio questa analisi delle difficoltà il cuore del film, e sarà la stessa Palud, infatti, a dire “Credo che la disperazione abbellisca la gioia, che il dolore acuisca la tenerezza, che il rimpianto esalti l’amore. La speranza non è mai così viva come all’interno dei grandi drammi”.

Federico de Sivo