Recensione ”I Cavalieri dello Zodiaco”: il live action sarà riuscito ad accontentare i fan del celebre manga?

Basato sul manga omonimo di Masami Kurumada, I Cavalieri dello Zodiaco è un’adattamento live-action dell’amatissimo anime che per anni ha affascinato moltissime generazioni. Se però quest’ultimo ha sempre ricevuto un grande supporto e ammirazione, ottenendo un bacino sempre più vasto di fan, non si prospetta lo stesso per il film diretto da Tomasz Baginski. Prodotto da Sony in collaborazione con altre case di produzione come Hero Squared, Sola Entertainment e Convergence Entertainment, sembrerebbe – invece- aver ricevuto già molte critiche dall’uscita in anteprima e nelle altre parti del mondo. Un fallimento che in realtà si era già prospettato e che avrà la sua conferma – o meno – all’uscita definitiva al cinema nei giorni del 26-27 e 28 Giugno.

Indice

I Cavalieri dello Zodiaco – tutte le informazioni

Trama

Il film racconta la storia di Seiya, un ragazzo testardo e ribelle rimasto orfano. In realtà non è rimasto ormai l’unico della sua famiglia: c’è anche sua sorella ma è stata rapita e lui la sta cercando in tutti i modi. Purtroppo però, dopo la perdita dei suoi genitori, costretto a vivere per strada, inizia a guadagnarsi da vivere partecipando alle lotte clandestine. Durante una di queste lotte Seiya scopre di avere dei poteri magici che non aveva mai scoperto prima e la sua vita cambia da un momento all’altro. Viene sottoposto ad un addestramento speciale e viene a conoscenza di un mondo di cui non conosceva l’esistenza. Non solo: scoprirà presto che il suo compito è proteggere una ragazza che è l’incarnazione di Athena, la Dea della guerra. Grazie a questo suo percorso il giovane riuscirà a diventare un Cavaliere dello Zodiaco e a portare a termine la sua missione.

Crediti

Data di uscita : 26 Giugno 2023

: 26 Giugno 2023 Regia : Tomek Baginski

: Tomek Baginski Genere : Azione, avventura

: Azione, avventura Distribuzione : Eagle Pictures

: Eagle Pictures Attori: Famke Janssen, Madison Iseman, Sean Bean, Mark Dacascos, Nick Stahl

Sean Bean, Mark Dacascos, Nick Stahl Produzione : Convergence Entertainment, Hero Squared, Sola Entertainment, Sony Pictures Entertainment, Stage 6 Films, Takz Film, Toei Animation

: Convergence Entertainment, Hero Squared, Sola Entertainment, Sony Pictures Entertainment, Stage 6 Films, Takz Film, Toei Animation Musiche: Yoshihiro Ike

Recensione

Se l’anime dei Cavalieri dello Zodiaco è riuscito a conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, il film live action non sembra aver avuto lo stesso risultato. Partendo già con delle aspettative molto alte, non è riuscito a mantenerle, ricevendo moltissime recensioni negative dalla critica e dalle zone del mondo in cui il film è stato proiettato, risultando un vero e proprio flop.

Come è evidente dall’inizio del film, i produttori hanno voluto sfruttare il grande franchise di Saint Seiya mirando a far centro nel cuore dei fan nostalgici e non pensando a creare un film che potesse avere una trama e una sceneggiatura accattivante. Tutto quel che l’osservatore si trova a guardare sullo schermo è una grandissima quantità di combattimenti a colpi di magia ma, purtroppo, niente più di questo. Le scene non lasciano il segno e tutto è ridotto alla stereotipata battaglia tra bene e male.

Una trama piena di cliche e teen drama volta ad accontentare un pubblico più giovane

La trama e la sceneggiatura si dimostrano subito vuoti e privi di qualsiasi attrattiva che possa tenere acceso l’interesse dell’osservatore. Quel che si era proposto come un prodotto della serie che avrebbe dovuto far conoscere un po’ di più del mondo dei Cavalieri si è rivelato essere un film basato su uno dei cliche più visti: quello del ragazzo povero e sfortunato che si trova ad essere il prescelto per portare a termine la missione più importante dell’universo.

La mitologia – che da sempre ha costituito l’elemento centrale e fondamentale del manga e dell’anime – nel film è stata destinata ad un ruolo molto marginale. Certo, Seiya si trova a difendere la ragazza in cui la dea Athena si è incarnata, ma non c’è altro oltre questo. Insomma: quel che doveva essere un film fantasy misto alla mitologia, si è rivelato un mix tra teen drama ed azione in cui la trama si esaurisce nella prima parte del film.

Una piccola nota positiva in tutto il film: i combattimenti.

Sicuramente possiamo però spezzare una lancia a favore di questo film: le coreografie acrobatiche messe in atto dagli attori durante i combattimenti hanno mantenuto fede all’anime. Nel film, i combattimenti sono ben diversi da quelli che siamo abituati a vedere nei classici film d’azione di Hollywood ma sono invece molto enfatizzati e caricati al massimo. Un aspetto – purtroppo l’unico – che ha mantenuto il livello dei prodotti precedenti.

Giudizio e Conclusioni

Nonostante le recensioni negative che il film abbia iniziato ad ottenere già dai primi giorni dell’uscita nel mondo, la nostra speranza continuava ad essere ancora accesa, ma ci sbagliavamo. Se siete stati fan della serie e state tornando al cinema per nostalgia, nella speranza di fare un tuffo nel passato, purtroppo dovrete ricredervi. I Cavalieri dello Zodiaco ha deciso di puntare ad un target molto preciso – quello degli adolescenti e dei giovani – offrendogli una buona dose di teen drama e combattimenti ma tralasciando del tutto una narrazione valida e accattivante.

Trailer

