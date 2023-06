Recensione “Renfield”, il ribaltamento comico dell’universo di Bram Stoker

Se conoscete il celebre romanzo “Dracula” di Bram Stoker, allora conoscerete senza dubbio la figura di Renfield, un personaggio folle ed inizialmente negativo, presente in diverse reinterpretazioni cinematografiche del cult. Nella storia originale viene descritto come un uomo instabile mentalmente, affetto da zoofilia: ovvero una ossessione dal divorare animali.

Dal momento in cui arriverà a Londra il conte Dracula, le sue condizioni psichiche peggioreranno notevolmente, diventando poi il servitore del signore dei vampiri. Proprio da questo spunto inizia l’ultimo film, diretto da Chris McKay, in cui Renfield non è altro che il famiglio di un malvagio conte Dracula, interpretato da Nicolas Cage.

Renfield – tutte le informazioni

Trama

Le vicende si svolgono in una moderna New Orleans, e non più a Londra o in Transilvania. Qui Renfield, il servitore e burattino del conte Dracula, è costretto a passare le sue giornate alla ricerca di vittime per placare la sete di sangue del capriccioso vampiro. In cambio il nostro protagonista riceve straordinari poteri: riesce ad ottenere una forza straordinaria e sovraumana semplicemente cibandosi di insetti ed inoltre non manca la vita eterna.

In queste giornate, monotone e piene di spargimenti di sangue, Renfield capisce che dentro di se c’è del buono ed è stufo di continuare a vivere come un antieroe, ricercato come serial killer da decine e decine di anni, preferirebbe di gran lunga collaborare con la polizia per sconfiggere la pericolosa banda criminale di nome Lobo.

Si unisce a ciò il fatto che, presa coscienza della sua “dipendenza” dal signore oscuro, decide di iscriversi ad un gruppo di supporto per persone con partner narcisisti, che gli aprirà gli occhi una volta per tutte. Nonostante la decisione del liberarsi di questo logorante rapporto, non sarà affatto semplice svincolarsi dal potente Dracula, che pretende continuamente i servigi e la fedeltà di Renfield.

Crediti

Data di uscita : 25 Maggio 2023

: 25 Maggio 2023 Regia : Chris McKay

: Chris McKay Durata : 1h 33 min

: 1h 33 min Genere : commedia, fantastico, orrore

: commedia, fantastico, orrore Distribuzione : Skybound Entertainment

: Skybound Entertainment Attori: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina

Recensione

Renfield è una pellicola che dal primo secondo riesce a farsi guardare con gusto e piacere, miscelando elementi gore e comici in una voluta demenzialità. Vedremo braccia strappate dai corpi diventare armi da combattimento, calci volanti che fanno schizzare via la testa dal collo e tante altre scene sanguinose ed estremamente sopra le righe.

Altro elemento perfettamente costruito del film è il malvagio conte Dracula interpretato da Nicolas Cage. L’attore sembra entrare alla perfezione nel malvagio antagonista, ricalcando in maniera citazionista le movenze e l’aspetto del leggendario Dracula di Bela Lugosi, leggenda ed emblema degli Horror Hollywoodiani che tutti conosciamo.

Aspetto fondamentale del film è proprio il comportamento narcisistico di Dracula, che porta Renfield alla decisione di cambiare e rinnovare la sua vita, utilizzando parodisticamente per affrontarlo, non una bibbia, ma un manuale di psicologia per coloro che sono vittime di un narcisista.

Il prodotto si concentra dunque sul realizzare un’opera parodistica ed intrattenente, dove i criminali più forti della città sono degli idioti incapaci e le forze dell’ordine talmente corrotte da permettere al crimine di serpeggiare liberamente. Questo però si rivela un’arma a doppio taglio, dove la trama, che diviene un aspetto secondario, tende a procedere troppo con il pilota automatico.

Non manca però un messaggio molto importante, in cui forse quel malvagio Dracula rappresenta la società, che tende a renderci schiavi e passivi difronte ad essa. Ma come Renfield, riuscendo a capire meglio noi stessi e chi siamo davvero, è possibile ribellarsi e liberarsi delle costrizioni ed imposizioni che ci vincolano.

Giudizio e Conclusioni

Renfield, in conclusione, è senza dubbio un film che si lascia guardare piacevolmente. Le risate non mancano mai, creando molteplici situazioni al limite del reale, a cavallo tra grottesco e comico. Puntando però su questo concept così stravagante, sembra che la componente trama e lo sviluppo passi un po’ in secondo piano, rischiando di essere estremamente banale.

Non possiamo però che essere sorpresi difronte al ritorno di un Nicolas Cage che va ad interpretare le vesti di un mostro iconico del cinema, in maniera azzeccata ed irriverente. Possiamo dire lo stesso per il protagonista, Nicholas Hoult, che calza a pennello in un Renfield, che passa da essere il terribile servitore del conte Dracula, alla ricerca di suore e giovani ragazze per placare la sua sete di sangue, ad un educato e dolce ragazzo dal pullover color pastello che collabora con la polizia per sconfiggere il crimine.

Anche le scene action sono sempre dinamiche e divertenti, con quel pizzico di gore perfettamente azzeccato. L’etichetta Horror però non si addice alla perfezione a questo prodotto, che inserisce questa caratteristica solo come sfondo di un film action estremo e sanguinoso.

Trailer

