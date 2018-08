Rebecca Ferguson nel cast dello spinoff di “Men in Black”

Dopo aver preso parte al film attualmente al cinema “Mission: Impossible – Fallout“, la bella attrice svedese Rebecca Ferguson parteciperà ad un altra pellicola, questa volta nei panni della protagonista femminile nello spinoff di “Men in Black“.

Il successo di Rebecca Ferguson e lo spinoff di “Men in Black”

Questo è sicuramente un momento d’oro per la carriera dell’attrice di Stoccolma Rebecca Ferguson. Dopo la sua fantastica apparizione nell’ultimo film della saga di “Mission: Impossible” al fianco di Tom Cruise; Rebecca si unisce a Chris Hemsworth e Emma Thompson nel cast dello spin-off della celebre commedia fantasy “Men in Black”. Ma, non finisce qui, è stata già ufficializzata la presenza della bella attrice anche nel sequel di “Shining” e nel film “Doctor Sleep”.

Il nuovo film di “Men in Black” include nel cast, anche, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Nicolas Bourgeois e Larry Nicolas Bourgeois.

Emma Thompson riprenderà il suo ruolo di Agente O dalla precedente pellicola”Man in Black 3“, mentre per gli altri protagonisti ancora non sappiamo con certezza quali personaggi andranno a inscenare, compreso il ruolo di Rebecca Ferguson, della quale è stato solo rivelato che vestirà i panni della protagonista femminile di questa nuova avventura.

Lo spinoff di “Men in Black” sarà diretto dal regista F. Gary Gray reduce dal successo di “Fast & Furious 8” e “Straight Outta Compton“. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Matt Holloway e Art Marcum, già autori dei testi del film Marvel “Iron Man“, mentre, la produzione e la distribuzione saranno a cura della Sony.

Il film sarà prodotto da Walter F. Parkes e Laurie MacDonald con Steven Spielberg ancora una volta, in veste di produttore esecutivo.

“Stiamo cercando di aggiungere ancora più humor al film. Abbiamo una grande eredità da dover rispettare, quindi stiamo lavorando duramente per dare vita a qualcosa che sia allo stesso tempo epico ma, sopratutto divertente.” ha dichiarato l’attore australiano Chris Hemsworth alla rivista di cinema e spettacolo Variety. “I produttori stanno cercando di variare le location, per rendere il film unico e differente dai predecessori”.

La pellicola è fissata per venire distribuita nelle sale a partire dal 14 giugno 2019.

Chiara Broglietti

03/08/2018