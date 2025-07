Nuove uscite di luglio 2025: cosa vedere su Netflix, Disney+, AppleTV+ e altre piattaforme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate è arrivata e con essa la voglia di svago, sia all’aperto che comodamente seduti sul divano. Per chi decide di rimanere a casa, ecco una selezione dei titoli più attesi in arrivo a luglio 2025 su diverse piattaforme di streaming. Tra le novità spiccano gli spin-off di serie cult come Dexter e The Walking Dead, oltre a nuove produzioni originali che promettono di intrattenere il pubblico.

Adults: la nuova commedia su Disney+

La nuova serie “Adults“, disponibile su Disney+ dal 2 luglio 2025, racconta la storia di cinque amici che si ritrovano nella casa d’infanzia di uno di loro, Samir. Qui, tra pasti condivisi e momenti di confidenza, i protagonisti affrontano le proprie ansie e le sfide della vita adulta. Il titolo, precedentemente noto come “Snowflake“, si presenta come una sorta di prequel di “Friends“, esplorando le dinamiche di un gruppo di amici in un contesto contemporaneo.

Il cast è composto da attori emergenti e nomi noti, tra cui Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao, Owen Thiele, Charlie Cox, Julia Fox, D’Arcy Carden, Grace Kuhlenschmidt, John Reynolds e Ray Nicholson. Con un totale di otto episodi, la serie promette di offrire momenti di ilarità e riflessione, rendendola una delle novità più attese del mese.

Spin-off di Dexter e The Walking Dead

Tra le uscite più attese su Paramount+ e Sky Atlantic ci sono gli spin-off di due serie iconiche: “Dexter” e “The Walking Dead“. Questi nuovi capitoli si propongono di espandere le storie dei personaggi amati dai fan, offrendo nuove prospettive e trame avvincenti.

Il revival di “Dexter“, che ha già catturato l’attenzione del pubblico, si concentra su nuove avventure del protagonista, mentre “The Walking Dead” continua a esplorare il mondo post-apocalittico con nuovi personaggi e situazioni. Entrambi i progetti sono attesi con grande entusiasmo dai fan delle serie originali, che sperano di vedere sviluppi interessanti e colpi di scena inaspettati.

Matlock: il ritorno di un classico

Un’altra novità di rilievo è la nuova versione di “Matlock“, che debutterà su Paramount+ con la talentuosa Kathy Bates nel ruolo principale. Questa serie, che riporta in auge un classico della televisione, promette di mescolare elementi di dramma e commedia, seguendo le indagini di un avvocato astuto e carismatico. La presenza di Bates, nota per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti, aggiunge un ulteriore livello di attesa a questo progetto.

Washington Black: un dramma storico su Disney+

Infine, su Disney+ arriva “Washington Black“, un period drama che narra la storia di un giovane schiavo che fugge dalla piantagione in cui è stato costretto a vivere. Questa serie si distingue per la sua narrazione profonda e toccante, affrontando temi di libertà e identità in un contesto storico significativo. Con una produzione di alta qualità e un cast di talento, “Washington Black” si preannuncia come un’opera da non perdere per gli amanti del genere.

Con queste nuove uscite, luglio 2025 si prospetta un mese ricco di intrattenimento per tutti gli appassionati di serie TV, offrendo una varietà di generi e storie che sapranno catturare l’attenzione del pubblico.

