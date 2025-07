Luglio 2025: Novità e attesissimi ritorni sulle piattaforme di streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luglio 2025 si preannuncia un mese ricco di novità per gli appassionati di cinema e serie TV, con una serie di titoli in arrivo su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Le piattaforme di streaming si preparano a soddisfare le aspettative del pubblico con sequel attesi, nuove produzioni e spin-off che promettono di intrattenere e coinvolgere gli spettatori.

Netflix: sequel e nuove produzioni

Il 2 luglio, Netflix lancia “The Old Guard 2”, un sequel che riporta sullo schermo Charlize Theron nel ruolo di Andy, la leader di un gruppo di mercenari immortali. Questo nuovo capitolo si preannuncia ricco di azione e colpi di scena, continuando la storia di questi guerrieri che sfidano il tempo e il destino. La pellicola ha già suscitato grande attesa tra i fan del primo film, che hanno apprezzato la combinazione di azione e profondità emotiva.

Il 3 luglio è la volta della seconda stagione di “The Sandman”, un adattamento della celebre graphic novel di Neil Gaiman. In questa nuova stagione, il protagonista Morfeo si confronta con le conseguenze delle sue azioni passate, cercando di ricostruire il suo regno. La serie ha già ricevuto elogi per la sua capacità di tradurre in immagini la complessità dell’opera originale, e i fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la trama.

Per gli amanti dell’animazione, il 5 luglio debutta “L’estate in cui Hikaru è morto”. Questa serie racconta la storia di Yoshiki e Hikaru, due amici d’infanzia, la cui amicizia viene messa alla prova quando Yoshiki inizia a sospettare che qualcosa di sinistro stia accadendo. La serie promette di esplorare temi di amicizia, perdita e mistero, attirando l’attenzione di un pubblico giovane e adulto.

Amazon Prime Video: action e spin-off

Amazon Prime Video non è da meno, con una serie di novità in arrivo. Il 2 luglio, il servizio di streaming presenta “Jefes de estado”, un film d’azione con protagonisti Idris Elba e John Cena. Elba interpreta il primo ministro britannico, mentre Cena veste i panni del presidente degli Stati Uniti. Insieme, i due leader devono affrontare una minaccia globale che mette a rischio la sicurezza internazionale. La pellicola promette di offrire adrenalina e intrattenimento, con sequenze d’azione mozzafiato.

Dal 9 luglio, gli abbonati possono seguire le avventure di “Ballard”, uno spin-off della serie “Bosch”. Questa nuova serie si concentra sulla detective Renée Ballard, interpretata da Maggie Q, che guida la divisione dei casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Con l’aiuto del detective in pensione Harry Bosch, Ballard si trova a indagare su un serial killer e su un complotto interno alla polizia. La serie si preannuncia avvincente e ricca di suspense, continuando la tradizione di “Bosch” di esplorare il crimine e la giustizia.

Disney+: ritorni e nuove stagioni

Disney+ offre ai suoi abbonati una varietà di contenuti, a partire dal 2 luglio con la terza stagione di “Colegio Abbot”. Questa serie segue le vicende degli insegnanti di una scuola pubblica di Philadelphia, affrontando le sfide quotidiane con un mix di dramma e comicità. I fan della serie possono aspettarsi nuove storie che riflettono le esperienze reali degli educatori.

Il 3 luglio, il servizio di streaming presenta la ventunesima stagione di “Grey’s Anatomy”, il celebre medical drama che continua a raccontare le vite dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Questa nuova stagione promette di portare sullo schermo nuovi casi medici e sviluppi personali, mantenendo viva l’attenzione dei fan che seguono la serie da anni.

Infine, l’11 luglio, Disney+ rilascerà “Zombies 4: Un’estate tra vampiri”. Questo film segue le avventure di Zed e Addison mentre affrontano nuove sfide in un’estate caratterizzata dalla presenza di vampiri. La pellicola si preannuncia un mix di divertimento e avventura, ideale per un pubblico giovane e per le famiglie.

Luglio 2025 si prospetta quindi un mese entusiasmante per gli amanti delle serie TV e dei film, con una varietà di contenuti che spaziano dall’azione al dramma, dall’animazione alla commedia. Le piattaforme di streaming continuano a evolversi, offrendo ai loro abbonati una gamma sempre più ampia di scelte.

