Il prologo di Il Signore degli Anelli: come una sequenza iconica ha rischiato di essere ridotta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La saga de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Tra le scene più memorabili c’è il prologo di sette minuti che introduce il pubblico nel fantastico mondo della Terra di Mezzo. Tuttavia, pochi sanno che questa sequenza avrebbe potuto essere drasticamente diversa, con una durata limitata a soli due minuti. Scopriamo insieme i retroscena di questa importante decisione.

La richiesta iniziale dello studio

All’inizio della produzione de La Compagnia dell’Anello, la New Line Cinema aveva richiesto a Peter Jackson di realizzare un prologo molto più conciso. L’intento era di fornire solo le informazioni essenziali, escludendo dettagli cruciali riguardanti l’Anello del Potere e le origini del conflitto che permea l’intera trilogia. Questa richiesta avrebbe potuto compromettere la comprensione della storia e il coinvolgimento emotivo degli spettatori, riducendo il contesto storico a un semplice accenno.

Jackson, consapevole della ricchezza narrativa del mondo creato da J.R.R. Tolkien, decise di posticipare la lavorazione del prologo fino alla fase finale della post-produzione. Durante questo periodo, il regista valutò anche l’idea di eliminare completamente la sequenza, ritenendola non necessaria. Tuttavia, fu la New Line Cinema a insistere affinché il prologo originale rimanesse nel film, riconoscendo l’importanza di un’introduzione che potesse catturare l’attenzione del pubblico.

Le alternative narrative e visive

Nel corso della preparazione del prologo, furono esplorate diverse opzioni narrative e visive. Una delle idee iniziali prevedeva l’inserimento di sequenze inedite, come la morte di Gil-galad, interpretato da Mark Ferguson, e il suo epico combattimento al fianco di Elendil, interpretato da Peter McKenzie, contro Sauron. Queste scene avrebbero potuto arricchire ulteriormente il tono epico della narrazione, ma alla fine furono escluse per motivi di sintesi e coerenza.

La scelta del narratore fu un altro aspetto cruciale del prologo. Tra le opzioni considerate vi erano Frodo, interpretato da Elijah Wood, e Gandalf, interpretato da Ian McKellen. Tuttavia, entrambi furono scartati poiché non erano testimoni diretti degli eventi narrati. Alla fine, la voce di Galadriel, interpretata da Cate Blanchett, fu scelta per il suo legame con la saggezza e l’atemporalità della Terra di Mezzo. La sua narrazione conferì al prologo un tono solenne e quasi mitico, perfettamente in linea con l’atmosfera del film.

Un’alternativa nel videogioco

Per coloro che sono curiosi di scoprire come sarebbe potuta essere un’alternativa narrativa, esiste una versione del prologo raccontata da Gandalf nel videogioco Il Signore degli Anelli: La Terza Era, rilasciato nel 2004 per PlayStation 2, GameCube e Xbox. Questo videogioco offre un’interpretazione differente degli eventi, permettendo ai fan di esplorare un’altra dimensione della storia. Oltre a questa curiosità, gli appassionati possono anche approfondire la conoscenza dei cinque personaggi più potenti del Signore degli Anelli, ampliando ulteriormente il loro legame con l’universo di Tolkien.

La storia del prologo di Il Signore degli Anelli dimostra come le decisioni creative possano influenzare profondamente la narrazione e l’impatto emotivo di un’opera. La scelta di mantenere una sequenza così ricca e dettagliata ha contribuito a rendere il film un capolavoro amato da generazioni di spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!