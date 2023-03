Quali sono le 5 colonne sonore candidate agli Oscar 2023

Quando si pensa all’aspetto più importante di un film il nostro pensiero va alla regia, alla composizione e alla sceneggiatura. Ma cosa sarebbero i film senza delle buone colonne sonore? Un accompagnamento musicale giusto può influire moltissimo sulla buona riuscita di un film. Proprio per questo, le colonne sonore sono un aspetto fondamentale nell’ambito cinematografico.

La Notte degli Oscar di quest’anno, dopo il grande scalpore creato dalla scorsa edizione, è accompagnata da grandi aspettative. A condurre questa 53esima edizione sarà Jimmy Kimmel, conduttore già di due edizioni precedenti. Tra i film candidati ci sono moltissimi capolavori, ma cosa sarebbero stati senza le loro colonne sonore? Ecco quelle candidate agli Oscar 2023.

Gli spiriti dell’isola

”Gli spiri dell’isola” è una commedia cupa e ricca di ironia. A valorizzare il film un cast eccezionale e una forte sceneggiatura. Cinque anni dopo il suo ultimo film, Martin McDonagh torna per raccontare la storia tra due amici, o meglio, ex amici. I protagonisti sono Colm, il quale decide bruscamente di chiudere l’amicizia e Pádraic che invece cercherà in tutti i modi di ricucirla.

Il film in questione ha ottenuto ben otto candidature agli Academy Awards di quest’anno. Un risultato sorprendente e inaspettato. Tra le candidature quella di miglior film e miglior colonna sonora. Il compositore candidato all’Oscar è Carter Burwell. L’arista aveva già lavorato ad opere di successo del regista McDonagh (In Bruges, 7 psicopatici, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) e quelli dei fratelli Coen.

Babylon

Babylon è un film di genere drammatico con un cast eccezionale in cui spiccano i nomi di Brad Pitt e Margot Robbie. Il regista Damien Chazelle ha raccontato, in un’intervista, di aver impiegato ben 15 anni per scrivere la sceneggiature prima di girare il film. In questi anni si è dedicato a fare moltissime ricerche su come l’industria del cinema si sia evoluta nel corso del tempo.

Il film ha ottenuto tre candidature agli oscar tra cui quello di miglior colonna sonora. Quest’ultima è stata creata dal compositore statunitense Justin Hurwitz, già noto per aver lavorato a colonne sonore di film come La La Land e First Man – il primo uomo.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Siamo nella Germania del 1917. La storia segue la traumatica esperienza e angoscia di un giovane soldato tedesco, Paul Baumer, che si arruola per andare a combattere nella prima guerra mondiale. Il giovane inizialmente emozionato per la sua partenza, si scontrerà con la dura realtà della guerra scoprendo il suo vero aspetto.

Il film diretto da Edward Berger è un Netflix Original ed ha ottenuto un grandissimo successo. A sorpresa di tutti ha ottenuto ben nove candidature agli Oscar di quest’anno. Tra cui miglior film e miglior film internazionale. La colonna sonora del film è stata composta da Volker Bertelmann, conosciuto in arte con il nome di Hauschka.

The Fabelmans

L’ultimo capolavoro con cui Steven Spielberg ha messo la firma ad un’enorme carriera. Un’opera in cui il regista ha deciso di mettersi a nudo e in cui ha racchiuso tutto se stesso ed il suo amore per il cinema. Come dichiarato dal regista, il film è una dedica alla sua famiglia. Tra le moltissime candidature ci sono quella di miglior regista, miglior film e migliore colonna sonora.

Il compositore della colonna sonora è John Williams, una figura che nel tempo è diventata una delle più importanti tra i compositori nell’universo cinematografico dagli anni Settanta ad oggi. Durante la sua carriera ha realizzato opere per Star Wars, Lo squalo ed Indiana Jones. Questa è la sua 53esima candidatura agli Oscar.

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere all at Once è sicuramente uno dei film che ha ottenuto più successo quest’anno. Tra i tantissimi record c’è stato quello di aver battuto gli incassi del Ritorno del Re. Il fim è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti sotto lo pseudonimo di Daniels. Il cast del film vede, tra i più importanti, Michelle Yeoh come protagonista, James Hong e Stephanie Hsu.

L’opera è stata una vera e propria rivelazione e si è guadagnata ben undici candidature agli Oscar tra cui quella di miglior film e miglior regista. Tra le molte candidature c’è però anche quella di miglior colonna sonora. Quest’ultima è stata composta dai Son Lux, un gruppo che realizza musica post-rock, elettronica e sperimentale.