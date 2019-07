Regia: Kelly Asbury

Cast: Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro, Elio.

Genere: Animazione, avventura, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Lucky Red, Universal pictures

Data di uscita: 14 novembre 2019

"Pupazzi alla riscossa", in originale "Ugly dolls", è un film animato scritto da Alison Peck, basato su un'idea di Robert Rodriguez, qui anche nelle vesti di produttore.

Pupazzi alla riscossa: dove il "brutto" è bello

In un universo alternativo nascosto, le bambole vengono assegnate ad un bambino che giocherà con loro. Tuttavia, le bambole più brutte, che hanno difetti di fabbricazione, vengono recluse nella città di Uglyville, dove tutti vivono felici e in pace. Una delle bambole di Uglyville, Moxy, sogna di essere comunque adottata da un bambino. Tuttavia, per poter essere ammessa, dovrà superare il giudizio di Lou, all'Accademia della Perfezione. Nel corso del loro viaggio, Moxy e le sue amiche finiranno per scoprire che essere belli e perfetti non sempre è sinonimo di felicità.

Il film sarà doppiato in italiano da un cast di talent, che comprende le voci di Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Laurio ed Elio.

Al Box Office Usa "Pupazzi alla Riscossa" ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 19,6 milioni di dollari.