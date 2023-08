Su Prime Video c’è un film drammatico e commovente, tratto da una incredibile storia di sopravvivenza

Vuoi vedere un film avventuroso e romantico tratto da una storia vera? Su Amazon Prime Video c’è un film drammatico e commovente su una emozionante ed incredibile storia di sopravvivenza. Si intitola Resta con me ed è ispirato a un fatto realmente accaduto.

Su Prime Video un film commovente su una storia di sopravvivenza

Resta con me (Adrift) è una pellicola del 2018 diretta dal regista Baltasar Kormákur, specializzato in riadattamenti per il grande schermo, come Cani sciolti ed Everest. Tratto da una storia vera, è un film emozionante e coinvolgente, una storia di amore, determinazione e coraggio contro ogni impossibile avversità.

La storia è tratta dal libro autobiografico scritto da quella che è la protagonista della vicenda, Tami Oldham Ashcraft. Protagonista l’attrice Shailene Woodley, che ha raggiunto la notorietà con la serie tv La vita segreta di una teenager americana. Ha interpretato anche il film Paradiso amaro di Alexander Payne e le trasposizioni cinematografiche della trilogia di romanzi di Veronica Roth: Divergent, Insurgent e Allegiant. Nel ruolo del protagonista maschile di Resta con me c’è invece Sam Claflin, famoso per aver interpretato uno dei film romantici recenti di maggiore successo: Io prima di te.

La trama del film Resta con me

Salpati da Tahiti in una notte stellata e perfetta, Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp sono giovani, innamorati e sognano una vita avventurosa insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni gigantesche si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, la ragazza trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito.

Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve affrontare una drammatica corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.

