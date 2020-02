Titolo originale: Picciridda

Regia: Paolo Licata

Cast: Marta Castiglia, Tania Bambaci, Katia Greco, Lucia Sardo, Ileana Rigano, Federica Sarno, Claudio Collova, Maurizio Nicolosi, Loredana Marino, Mauro Spitaleri, Gerlando Gramaglia

Genere: Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: 5 marzo 2020

“Picciridda - Con i piedi nella sabbia” è la trasposizione diretta da Paolo Licata del romanzo omonimo, scritto da Catena Fiorello.

Picciridda - Con i piedi nella sabbia: la crescita di una bambina

La protagonista della pellicola è la giovanissima Lucia, una bambina che vede i suoi genitori e il suo fratellino partire per la Francia alla disperata ricerca di un lavoro. Lei, invece, è rimasta in una Favignana degli anni Sessanta, affidata alla nonna.

Nonna Maria è un personaggio a dir poco difficile da approcciare: è austera, di poche parole, brusca. Sembra non essere minimamente adatta a prendersi cura di una bambina piccola, data la sua incapacità di esprimere i propri sentimenti, ma allo stesso tempo è una donna dei suoi tempi che è riuscita a conquistarsi la sua indipendenza in un mondo tutto al maschile.

Tra Lucia e sua nonna si instaurerà un rapporto complicato, fatto di sentimenti contrastanti e di silenzi pesanti, che però sarà anche ciò che salverà la bambina quando Lucia verrà a sapere del terribile segreto che si cela dietro all’ostilità di Maria verso sua sorella.

Cast e riconoscimenti

“Picciridda - Con i piedi nella sabbia” si è aggiudicato i premi di Miglior sceneggiatura e Miglior attrice emergente alla 65° edizione del Taormina Film Festival. Si tratta del debutto nel mondo dei lungometraggi in posizione di regista per Paolo Licata, classe ‘81, che si è fatto le ossa come assistente alla regia in svariate opere liriche. Licata ha inoltre girato un corto dalle tinte horror su Edgar Allan Poe, “The Novel” (2011).

A ricoprire il ruolo della stoica nonna Maria c’è la siracusana Lucia Sardo (“Beate”, 2018; “Malarazza”, 2017; “Nato a Casal di Principe”, 2017), mentre a interpretare Lucia è la giovanissima Marta Castiglia.

Il film è distribuito da Satine Film.