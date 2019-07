Regia: Lucio Bastolla

Cast: Maurizio Mattioli, Giacomo Rizzo, Gianni Parisi, Yuliya Mayarchuck, Giacomo Battaglia, Antonio Santaniello, Emiliano De Martino, Vincenzo Esposito, Carola Santopaolo, Pasqualina Sanna, Lucio Bastolla, Veronica Maya, Ilaria Galizia, Felice Avella, Umberto Anaclerico, Gianni Mauro

Genere: Commedia

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Conform

Data di uscita: 18 luglio 2019

Scritto da Alfonso Santaniello, Lucio Bastolla e diretto da quest'ultimo, la pellicola racconta le divertenti e passionali vicende di alcuni cittadini in un piccolo borgo del Cilento.

Passapartù - Operazione Doppiozero: scontri, ambizioni e risate

Ceraso, un piccolo paesino in provincia di Salerno in cui i suoi abitanti passano una tranquilla esistenza senza troppi imprevisti. Il punto centrale di discussione del borgo è lo scontro animoso tra il sindaco Nicola Mariotti, interpretato da Giacomo Rizzo ("Benvenuti al Sud", 2010; "Sodoma - L'altra faccia di Gomorra" , 2013), e il parroco Don Cataldo, il cui ruolo è di Gianni Parisi ("Ci sta un francese, un’inglese e un napoletano", 2007; "Il principe abusivo", 2013).

Un ulteriore elemento di discordia e contesa tra i cittadini è il bando per la concessione in gestione di un albergo. La proposta emanata dal comune verrà accolta da due amiche, Giulia e Rossella, le quali sono abbastanza incerte sul loro futuro lavorativo. Insieme a loro verranno coinvolti dei loro amici, Umberto e Antonio, nonostante una loro iniziale perplessità.

Ma ciò che sembra una facile vittoria, si trasforma in una dura lotta. Interessato al bando vi è anche un ricco imprenditore romano, Romolo Perretti (interpretato da Maurizio Mattioli). Affiancato da un abile segretario, l'impresario cercherà in tutti i modi di aggiudicarsi il successo, arrivando a divulgare calunnie e menzogne sul conto dei quattro ragazzi. Per i giovani sembra la fine del loro progetto, ma il provvisorio aiuto di un regista costretto ai lavori sociali e di un capo redattore di una nota rivista, ribalterà la situazione.