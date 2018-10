Regia: Gabriele Pignotta

Cast: Michael Smiley, Diego Delpiano, Alessandra Mastronardi, Amelia Bradley, Judah Cousin, Vinicio Marchioni, Deirdre Mullins

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: One More Pictures

Data di uscita: 8 novembre 2018

"Ötzi e il mistero del tempo" è un film per ragazzi diretto dal regista Gabriele Pignotta ("Ti sposo ma non troppo" nel 2014), distribuito nelle sale italiane da One More Pictures.

Ötzi e il mistero del tempo: un racconto fra storia e magia

Kip è un ragazzo di undici anni come tanti, intelligente e sensibile, per il quale l’infanzia sta cedendo il passo all'adolescenza. Prima di lasciare per sempre Bolzano, la sua città natale, e salutare i suoi amici del cuore, Kip vive con loro un’esperienza tanto straordinaria quanto misteriosa. Quando il ragazzo si reca al museo del suo paese per "dire addio" alla mummia Ötzi, accade qualcosa di magico: Ötzi si risveglia e comincia a rigenerarsi.

Ötzi si ritrova improvvisamente a vivere nel ventunesimo secolo e affrontare i problemi di questa per lui incognita epoca, mentre il giovane Kip, stando accanto alla mummia, ha modo di scoprire i segreti dell’età del rame: imparerà così che il tempo, che credeva tiranno, può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Ötzi e i suoi piccoli amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.

Ötzi e il mistero del tempo: il cast

Protagonista di "Ötzi e il mistero del tempo" è l'attore di origine irlandese Michael Smiley, che vanta nella sua carriera una serie di importanti collaborazione cinematografiche di fama internazionale tra cui nel 2006 nel film "Profumo - Storia di un assassino" di Tom Tykwer e nel 2017 "La ragazza dei tulipani" di Justin Chadwick.

Nel film figurano anche importanti artisti del panorama cinematografico italiano fra cui l'attrice napoletana Alessandra Mastronardi celebre per il ruolo di Eva nella serie tv "I cesaroni". Tra i lavori a livello cinematografico più importanti a cui ha partecipato la bella Mastronardi merita menzione "To Rome with Love" di Woody Allen del 2012. Altro nome di rilievo del cast del film "Ötzi e il mistero del tempo" è quello di Vinicio Marchioni, meglio noto come il Freddo nella popolare fiction italiana "Romanzo Criminale - La serie".