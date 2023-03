Oscar 2023, Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale si aggiudica il premio come Miglior Film Straniero

Si sono svolti anche quest’anno i tanto amati Oscar, che hanno portato alla luce quelli che sono i lavori e i volti più importanti del 2022. Come ogni anno, la lotta è stata davvero molto ardua e non deve essere stato semplice nemmeno per l’Academy decretare i vincitori. Per quanto riguarda l’Oscar come Miglior Film Straniero, dopo la vittoria di Drive My Car del 2022, quest’anno ad aggiudicarsi il premio è stato Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale.

Insieme a Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale, diretto da Edward Berger, a concorrere in questa categoria c’erano anche: Argentina, 1985, Close, The Quiet Girl, EO.

Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale vince il premio come Miglior Film Straniero

Tra le pellicole che si sono contese il premio come Miglior Film Straniero a vincere è stato Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale, diretto da Edward Berger. Il film, selezionato per rappresentare la Germania ai Premi Oscar 2023, ha ricevuto ben 9 candidature, aggiudicandosi il premio come Miglior Film Straniero, Miglior Scenografia, Miglior Colonna Sonora e Migliore Fotografia.

Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale, disponibile su Netflix dallo scorso autunno, è il terzo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque. Le aspettative relative agli Oscar 2023 erano decisamente alte, soprattutto dopo le 9 candidature ottenute e la vittoria di 7 Premi Bafta in Inghilterra. E di sicuro, il regista può ritenersi soddisfatto, così come tutte le persone che hanno lavorato al film assieme a lui.

Il regista Edward Berger aveva già fatto parlare di sè con il film Jack, selezionato al Festival di Berlino 2014 e premiato con l’argento al miglior lungometraggio al Deutscher Filmpreis 2015, ed il successo di Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale ha ulteriormente dimostrato la sua bravura e competenza.

