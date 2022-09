Regia: Andrew Dominik

Cast: Ana de Armas, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Evan Williams, Garret Dillahunt, Sara Paxton, Scoot McNairy, Xavier Samuel, Lucy DeVito, Rebecca Wisocky, Toby Huss

Genere: Biografico

Durata: 165 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 27 settembre 2022

"Blonde", presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022, è un film biografico che ripercorre alcuni momenti della vita di Marilyn Monroe. La pellicola, diretta da Andrew Dominic e interpretata da Ana de Armas, è tratta dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates.

Blonde: la trama

La pellicola ripercorre l'esistenza dell'intramontabile icona di Hollywood, Marilyn Monroe a partire dalla sua infanzia instabile come Norma Jeane, fino alla fama mondiale. Nel film ci si sofferma inoltre sulle sue relazioni sentimentali, confondendo i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato.

Note di regia

È possibile vedere il mondo al di fuori dei nostri traumi, al di fuori delle nostre paure e desideri? E se si incarna un oggetto del desiderio, quello che il mondo vede è il tuo vero io o una proiezione dei propri bisogni?

Marilyn Monroe una volta disse: “Quando si è famosi, ci si imbatte sempre nell’inconscio delle persone”. Come si pone una bambina indesiderata di fronte all’essere diventata la donna più desiderata del mondo? Deve dividersi a metà? Proporre un’immagine sfolgorante al mondo, mentre l’io indesiderato soffoca all’interno. E non è forse il cinema stesso una macchina del desiderio? L’abbiamo in qualche modo uccisa noi stessi con il nostro sguardo?

Lei ora esiste, come la polvere di una stella esplosa, sotto forma di migliaia di immagini che fluttuano nel nostro inconscio collettivo, nei film, nelle fotografie, sui muri, nelle pubblicità, sulle fiancate dei furgoni dell’aria condizionata e la sua luce – come quella di una stella – viaggia ancora verso di noi, anche se lei si è spenta da tempo.