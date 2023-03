Oscar 2023, Ke Huy Quan si aggiudica il premio come Miglior attore non protagonista

Anche quest’anno si è tenuta l’attesissima Notte degli Oscar con la sua 95esima edizione, dove i volti più brillanti del mondo del cinema si sono sfidati per ottenere gli agognati premi. Come sempre, la scelta dei vincitori non è stata affatto semplice per l’Academy, ma dopo lunghe riflessioni è finalmente arrivato il responso. Ad aggiudicarsi il premio come Miglior attore non protagonista è stato Ke Huy Quan per Everything Everywhere All At Once la vittoria del 2022 di Troy Kotsur.

Insieme a Ke Huy Quan, gli altri candidati che si sono contesi il premio erano: Judd Hirsch per The Fabelmans, Bryan Tyree Henry per Causeaway, Brendan Gleeson per Gli spiriti dell’Isola, Barry Koeghan per Gli Spiriti dell’Isola.

Con la sua interpretazione nel film Everything Everywhere All At Once, è stato l’attore Ke Huy Quan ad aggiudicarsi il premio come Miglior Attore non protagonista alla 95esima edizione degli Oscar. Dopo essere stato proclamato vincitore dai co-presentatori della serata, l’attore in un discorso commosso ha deciso di ringraziare sua madre, oramai ultra 80enne, che da casa lo stava seguendo.

Affianco a lui, anche in questo momento molto importante, c’era suo fratello, sostenitore numero uno dell’attore. Nonostante il suo lungo periodo di pausa, Ke Huy Quan ha fatto un ritorno veramente unico sul grande schermo, con questa magnifica interpretazione. Affianco a lui moltissimi suoi colleghi di set che hanno reso questo film veramente un capolavoro.

In molti lo ricordavano per la sua interpretazione da giovanissimo in Indiana Jones, in molti avevano dato la sua carriera per conclusa. Ke Huy Quan ha dimostrato a tutti cosa vuol dire perseverare e vincere con classe e bravura.

