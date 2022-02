Oscar 2022: nuovi dettagli sulle discusse modifiche della cerimonia

Ieri, secondo quanto riportato da Variety, si è svolto un incontro tra l’Academy, i rappresentanti degli Studios e i pubblicitari di talento in merito alla serata di premiazione degli Oscar 2022. La telecronaca di quest’anno sarà condotta da Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes, e sarà prodotta da Will Packer.

Oscar 2022: una cerimonia discutibile

Già martedì è stato reso noto che alcune categorie importanti non saranno prese in considerazione nel corso della diretta televisiva e, per rendere più snella la trasmissione, otto premi saranno dati un’ora prima e poi montati per la cerimonia del 28 marzo.

Questa notizia ha indignato l’industria di settore, tanto da portare alcuni membri del ramo musicale, per citarne uno, a chiedere ai candidati alla Miglior Colonna Sonora Originale – Nicholas Britell (“Don’t Look Up”), Germaine Franco (“Encanto”), Jonny Greenwood (“The Power of the Dog”), Alberto Iglesias (“Parallel Mothers”) e Hans Zimmer (“Dune”) – di boicottare, evitando di partecipare alla cerimonia in segno di protesta.

Le categorie premiate prima della diretta e le restrizioni

Il momento di consegna delle statuette prima della diretta, poi montato per essere visto nel corso della trasmissione, sarà relativo alle per le seguenti categorie: Mglior Cortometraggio Documentario, Miglior Montaggio, Miglior Trucco e Acconciatura, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia, Miglior Cortometraggio Animato, Miglior Cortometraggio live action e Miglior Suono.

I 3.300 posti a sedere del Dolby Theatre, luogo storico dove si celebra la notte degli Oscar, non potranno essere occupati per intero e di questi se ne useranno circa 2.500. Le 216 persone nominate con i loro ospiti e interpreti saranno seduti naturalmente in posti d’onore.

Nell’orchestra – che ospita 1.460 posti circa – saranno presenti solo 600 persone (212 nel livello principale).

Tutti i partecipanti arriveranno scaglionati, come lo scorso anno, per evitare assembramenti.

Mentre le otto categorie saranno premiate prima dell’inizio della diretta, i candidati principali saranno sul red carpet fuori dal Dolby per la gioia dei fan e della stampa di settore.

Come abbiamo già detto, tutti i candidati e i partecipanti devono fare due test PCR, con risultati negativi, prima del loro arrivo durante la cerimonia.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 si svolgerà il prossimo 28 marzo.

Roberta Rosella

24/02/2022