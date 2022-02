Oscar 2022: vaccinazione per candidati e pubblico, no per i presentatori

Tutti i partecipanti alla serata di premiazione degli Oscar 2022 dovranno sottoporsi a rigorosi test COVID-19, ma unicamente i membri del pubblico e i partecipanti dovranno esser pronti a presentare la prova della vaccinazione. Inutile parlare delle polemiche sollevate da questa decisione.

Oscar 2022: Una scelta dettata dalla politica

I requisiti di sicurezza COVID-19 per gli Oscar 2022 varieranno a seconda che i partecipanti presentino un premio o meno, poiché l’Accademia richiede solo la prova della vaccinazione per i candidati e i membri del pubblico.

Secondo il New York Times, gli artisti e i presentatori saranno rigorosamente testati ma non dovranno mostrare alcuna prova della vaccinazione. Il motivo di questa scelta è semplice, sono considerati parte di una produzione televisiva soggetta al Return to Work Agreement che regola i protocolli COVID per tutte le riprese cinematografiche e televisive. Questo accordo concede alle produzioni la possibilità di scegliere se applicare o meno gli obblighi di vaccinazione.

La decisione di richiedere alla stragrande maggioranza delle 2.500 persone che parteciperanno agli Oscar di mostrare le loro schede vaccinali, è un’inversione di tendenza rispetto ai rapporti della scorsa settimana. L’Academy stava seriamente considerando di non avere alcun mandato vaccinale. Fatto sta che oltre alla scheda di vaccinazione, i membri del pubblico dovranno mostrare anche la prova di almeno due test PCR negativi fatti poco prima dell’evento.

Un evento in maschera

Per quanto riguarda le mascherine, l’Academy sta prendendo in considerazione il fatto di richiedere l’uso della maschera in ogni momento per i membri del pubblico nei livelli di posti superiori. Questo perché i partecipanti che siederanno lì saranno più vicini e i candidati non saranno neppure seduti.

Queste nuove regole fanno da contrasto con una tendenza nazionale fatta di funzionari statali e locali che allentano o eliminano completamente le restrizioni COVID-19 e gli obblighi di maschera. Va certamente detto che la contea di Los Angeles è stata la più lenta ad allentare queste restrizioni. Anche se questa settimana il Dipartimento di Salute Pubblica della contea ha rimosso i mandati per le maschere negli ambienti esterni pubblici, ma tali regole rimarranno ancora in vigore per le aree interne.

Auguriamoci che presto si torni a parlare di cinema e film degni di nota, tralasciando tutto quel che non riguarda direttamente questa magnifica arte.

Davide Cesaretti

18/02/2022