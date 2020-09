Regia: Gianfranco Rosi

Genere: Documentario, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data d'uscita: 9 settembre 2020

In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 e selezionato nei più importati festival internazionali, tra cui Toronto e New York, “Notturno”, di Gianfranco Rosi, fa luce sul dramma delle tragedie civili, su Paesi dilaniati da popolazioni divise e schiacciate da regimi dittatoriali e dalle invasioni straniere, fino alla furia omicida e violenta che si incarna nell'Isis.

Rosi però nel suo documentario non rappresenta direttamente la guerra, ma la lascia trasparire dai civili feriti, dai genitori distrutti dalla morte dei figi, tra i pazienti psichiatrici che recitano i dogmi della politica nelle cliniche dove vivono, in contrasto con la stessa propaganda recitata nelle campagne, dai cantori in strada e dai terroristi islamici in carcere. Nella coscienza individuale e universale, di un singolo e di un'intera popolazione e dell'umanità, che è costretta al buio notturno della guerra che spera presto di illuminare con la pace e la tregua.

Notturno: La trama

La quotidianità dietro le guerre civili di Paesi dove dominano dittature feroci e brutali. Dall'Iraq al Kurdistan, dalla Siria al Libano, il film racconta più storie, oltre i confini geografici che hanno però un'unica narrazione, un drammatico filo che li lega. Dentro la coscienza di ogni uomo di ogni Paese ci sono i segni della distruzione e della violenza della guerra.

Le dichiarazioni di Gianfranco Rosi

“Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia”, dichiara Gianfranco Rosi. “Ho cercato di raccontare la quotidianità di chi vive lungo il confine che separa la vita dall’inferno. Durante i tre anni di viaggio ho incontrato le persone che vivono nelle zone di guerra. Ho voluto raccontare le storie, i personaggi, oltre il conflitto. Sono rimasto lontano dalla linea del fronte, ma sono andato laddove le persone tentano di ricucire le loro esistenze. Nei luoghi in cui ho filmato giunge l’eco della guerra, se ne sente la presenza opprimente, quel peso tanto gravoso da impedire di proiettarsi nel futuro”.