Regia: Mario Martone

Cast: Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi

Genere: Drammatico, colore

Durata:

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: n/d

"Nostalgia" è un film di Mario Martone, interpretato da Pierfrancesco Favino, presentato al Festival di Cannes 2022.

La pellicola, tratta dal romanzo di Ermanno Rea, è la quarta di Mario Martone a essere presentata alla kermesse francese, dopo "L'amore molesto" (1995), "Teatro di guerra" (1998), e "L'odore del sangue".

"Nostalgia" è una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa Film, che distribuisce, e in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures.

Nostalgia: la trama del film

Felice (Pierfrancesco Favino) torna nel rione Sanità a Napoli, dopo quarant’anni di lontananza. La madre sta morendo e lui se ne prende cura fino all'ultimo. L'uomo ha vissuto per quarantacinque anni fra Medio Oriente e Africa e nella sua città ritrova i luoghi, i codici del quartiere e un passato che non gli dà pace.

Invece di tornare al Cairo dove lo attende la compagna, Felice rimane nell'attesa di incontrare Oreste, del quale racconta a un medico dell'Ospedale San Gennaro dei Poveri e a don Luigi Rega. Oreste, detto Molommo, era un amico di Felice e con lui viveva nei vicoli di Napoli, compiendo piccoli scippi. La tragedia scoppiò quando Oreste uccise un usuraio. L'amico non lo tradì, anzi si chiuse in un silenzio che spinse lo zio a portarlo con sé a Beirut per iniziare una nuova vita.

Ora l'uomo, tornato a casa, deve fare i conti con il suo passato.