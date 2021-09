Regia: Mario Martone

Cast: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Marzia Onorato, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Chiara Baffi, Gigio Morra, Tommaso Bianco, Benedetto Casillo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Nello Mascia, Viviana Cangiano, Daniele Russo, Giuseppe Brunetti, Ivan Castiglione

Genere: Drammatico, colore

Durata: 133 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 9 settembre 2021

“Qui rido io” è un film in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema, incentrato sulla figura del mitico attore e drammaturgo Edoardo Scarpetta, capostipite di una grande famiglia allargata di cui facevano parte come figli illegittimi Titina, Edoardo e Peppino De Filippo. Fa parte del cast anche Edoardo Scarpetta discendente di Vincenzo, figlio legittimo del drammaturgo e della moglie Rosa.

Qui rido io: la trama

Agli inizi del Novecento, a Napoli trionfa sulla scena l’attore comico Eduardo Scarpetta, inventore della maschera di Felice Sciosciammocca. La sua è una grande famiglia composta da nove figli, di cui solo tre sono riconosciuti. Le madri portano tutte il cognome De Filippo e sono legate tra loro da legami familiari. Nel 1904, al culmine del successo, Scarpetta esce dal suo repertorio ufficiale per portare in scena la parodia de “La figlia di Iorio” di d’Annunzio. É il primo caso di accusa di plagio italiano. Scarpetta ne uscirà comunque vincente, anche se con qualche problema grazie al supporto della sua grande famiglia allargata.

Il commento del regista

Per tutta la vita il grande Eduardo De Filippo non volle mai parlare di Scarpetta come padre ma solo come autore teatrale. Quando suo fratello Peppino lo ritrasse spietatamente in un libro autobiografico, Eduardo gli levò il saluto per sempre. Venne intervistato poco tempo prima di morire da un amico scrittore: “Ormai siamo vecchi, è il momento di poterne parlare: Scarpetta era un padre severo o un padre cattivo?”. La risposta fu ancora sempre e solo questa: “Era un grande attore”. Qui rido io è l’immaginario romanzo di Eduardo Scarpetta e della sua tribù.