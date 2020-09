Nomadland: un film sull’elaborazione del lutto con una straordinaria Frances McDormand

Quasi alla fine di un festival che non ha convinto in modo particolare per la sezione principale, approda a Venezia "Nomadland", il terzo film di Choé Zhao, una cineasta giovanissima che sa raccontare l’America dei grandi spazi e della miseria molto meglio di altri.

Ne è protagonista nei panni della disillusa Fern, Frances McDormand, la cui presenza già da sola è una garanzia di qualità. Il film è ispirato liberamente al romanzo “Desert Solitaire” di Edward Abbey, che la regista si è trovata quasi per caso in mano durante la lavorazione. Si parla di gente che sceglie di vivere fuori dalle regole e senza possedere una casa. Linda May, Swankie e Bob Wells sono veri nomadi che attraversano il paese passando da un lavoro precario all’altro. La loro abitazione è un furgone che contiene tutta la loro vita e qualche volta sassi raccolti nel deserto del Nevada. Fern entra, per fuggire ai fantasmi del suo passato, in questa strana comunità di gente solitaria, ma non troppo.

Un film venato di blues

Viene voglia di chiudere casa e di partire come ai tempi di “On the Road” di Kerouac dopo aver visto “Nomadland”, che è un inno alla libertà carico di malinconia. Tra paesaggi mozzafiato e deserti, una straordinaria Frances McDormand ci fa entrare nella comunità post hippy guidata da Bob Wells, che vive da sempre in un van.

Il film della Zhao è un ibrido di finzione e documentario. Linda May, Swankie e Bob Wells sono loro stessi, e i loro racconti colpiscono al cuore. Il dolore, la paura, ma anche il calore dell’amicizia tra queste persone e Fern sono assolutamente reali.

Lo stesso dicasi per i paesaggi pazzeschi che mostra il film, valorizzati peraltro dalla fotografia di Joshua James Richards. La sceneggiatura è fluida e lineare.

Con quest’opera la giovane regista conferma il suo talento, già mostrato nell’ultimo “The Rider” su un campione di rodei costretto a concludere la sua carriera per un grave incidente. C’è poesia ma anche una denuncia politica in “Nomadland” che è con certezza uno dei miglior film in concorso a Venezia 2020.

Ivana Faranda