Regia :Chloé Zhao

Cast: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Terri Dawn Pourier, Lane Scott, Tanner Langdeau, James Calhoon, Derrick Janis

Genere: Drammatico, Western, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Wanted Cinema

Data di uscita: 29 agosto 2019

"The Rider" è un film di Chloé Zhao, incentrato sulla storia di un cowboy ventenne.

Brandy Jandreau è una giovane promessa del rodeo che, suo malgrado, è costretto a reinventarsi a causa di un terribile incidente; vive nel South Dakota, dove addestra cavalli selvaggi nella riserva Pine Ridge.

Il giovane cowboy viene disarcionato da un cavallo selvaggio durante un addestramento, la caduta è quasi fatale.

Brady ha il cranio sfondato, subisce un intervento alla testa e non può più cavalcare: da qui nasce la necessità di costruirsi una nuova identità.

Oltre a doversi reinventare, Brady deve occuparsi della sorella minore, affetta dalla sindrome di Asperger, e del padre, un uomo piegato da una vita difficile fatta solo di duro lavoro e responsabilità.

L'America non fa sconti agli invisibili: i cowboy indiani

Brady s'impegna per trovare la sua nuova identità e si trova ad affrontare una realtà che non conosce e in cui non sa ancora come muoversi: è cresciuto sulle rive di Sand Creek, la terra del massacro dei Sioux ( 1890).

La vita del protagonista, come quella della comunità dove è nato e cresciuto, si è sempre svolta in simbiosi con la natura, con i cavalli - gli Stetson - che, come i loro antenati, cavalcano con le piume.

"The Rider" è un film con attori non professionisti che interpretano se stessi per descrivere la tradizione western.

Chloé Zhao, la regista, arricchisce il film con delle suggestive riprese di albe e tramonti che ci regalano colori ed emozioni straordinarie.