Nessuno come noi - Recensione: film sentimentale ben fatto tratto da un noto romanzo

Volfango De Biasi porta sul grande schermo l’omonimo romanzo di Luca Bianchini, noto al

pubblico cinematografico per aver ispirato altre due pellicole di successo, “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”.

De Biasi attinge dal romanzo e se ne discosta quel poco che basta per dare al film una sua identità : siamo nella Torino degli anni ottanta, quella senza social, in cui iniziano a far capolino i primi cellulari, che andranno a modificare irreparabilmente le nostre abitudini quotidiane.

“Nessuno come noi” è la storia di un incontro, uno di quelli che cambia la vita, dei protagonisti e di chi gli sta attorno. E’ un intreccio di relazioni umane che generano un’interdipendenza tra i diversi individui che popolano il racconto, creando reazioni a catena che travolgeranno le vite dei singoli.

Nessuno come noi: un film piacevole in cui s’intrecciano pene adolescenziali e amori

maturi

De Biasi porge al pubblico, in maniera distinta ed elegante, gli affanni dell’amore, quello inaspettato, perché non cercato, e quello adolescenziale, carico per sua natura di grandi aspettative. La voce narrante della storia è Vince, che ha le fattezze di Vincenzo Crea, la cui interpretazione buca lo schermo, facendo quasi da tramite tra il pubblico e la narrazione cinematografica.

Vince è un’anima candida, nel cui vocabolario non esiste la parola compromesso, ha una mente dinamica ed uno spiccato talento artistico, attorno a lui compagni di scuola "alla moda", l’amata Cate e la professoressa Bottone, per lui un faro, un punto di riferimento. Ma si sa, nessuno è perfetto e la delusione può appostarsi proprio dietro l’angolo.

A far la parte dell’adulto, assieme alla Bottone, della quale veste i panni Sarah Felberbaum, c’è il professor Umberto Fioravanti, cui da voce un Alessandro Preziosi che sembra aver ritrovato lo smalto d’un tempo, forse perché ben si adattano alla sua recitazione questo genere di ruoli. Sarà l'incontro tra i due a turbare i vecchi equilibri in cui ciascuno dei personaggi sembrava essersi adagiato.

Nessuno come noi: De Biasi costruisce bene una pellicola che non deluderà gli amanti della commedia sentimentale

Il regista racconta con garbo e spirito le dinamiche emozionali che scaturiscono da queste vicende, proponendo ciò che è alla base dell’arte cinematografica, il saper raccontare questioni già proposte con una prospettiva differente, che le rende di per se nuove, donando loro grande freschezza.

“Nessuno come noi” è un bel film, che intenerisce e mai annoia, un tuffo in un passato in cui i rapporti personali non venivano condizionati dallo squillo del cellulare e da un post su un social, un mondo in cui per vedere qualcuno dovevi andare a suonare il campanello di casa sua.

La colonna sonora è gradevole, il girato ha una fotografia che ammalia e i costumi di Grazia Ermelinda Materia sono ineccepibilmente "anni ottanta". Bravo l’intero cast, scoppiettanti i dialoghi, splendida l’accogliente Torino: forse il miglior lungometraggio del Di Biasi.

Maria Grazia Bosu