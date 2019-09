Nato a Xibet (2019)

Regia: Rosario Neri

Cast: Enzo Campisi, Francesco Capizzi, Lorenza Denaro.

Genere: Drammatico, colore

Durata: n.d.

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 10 ottobre 2019

“Nato a Xibet”, del regista Palermitano Rosario Neri, è un racconto di una piccola realtà dell’entroterra siciliano, Calascibetta (Xibet in Arabo) in provincia di Enna, che come tante comunità agricole sta perdendo la propria identità a causa dello spopolamento.

Nato a Xibet: uno spaccato di una Sicilia genuina

Pietro la Paglia, nato e cresciuto a Clascibetta, ha sempre aiutato il padre, che di mestiere fa il pastore, e la sua famiglia mettendo da parte i propri desideri. Divenuto adulto, Pietro decide di lasciare il suo paese per realizzare il suo sogno di diventare un fotografo professionista.

Si trasferisce così al nord, ma la nostalgia per le sue origini lo porterà a tornare nella sua terra natia. Davanti ai suoi occhi scorrono le immagini che si incrociano con i ricordi del suo passato: il maestro Domenico Di Mauro, che “pittava” i carri con immagini suggestive , la “fuitina” d’amore e un matrimonio riparatore con la successiva festa in campagna, o le chiacchiere dal barbiere dove la musica suonata dal vivo fa da sottofondo a un continuo parlare di tutto.

Nato a Xibet: Cast e produzione

"Nato a Xibet" è stato realizzato grazie alla Lorebea film producion di Maurizio Macelloni che, innamoratosi della storia ha deciso di produrre la pellicola, presentato anche al Ministero dei Beni culturali per il riconoscimento dell’italianità dell’opera.

Nel cast figurano attori professionisti come Vittorio Vaccaro e Domenico Gennaro (“Il Traditore” del 2019 di Marco Bellocchio; “Il Divo” del 2008 di Paolo Sorrentino; “Il Camorrista” del 1986 di Giuseppe Tornatore) e oltre 180 persone scelte direttamente a Clascibetta.

Il film è distribuito in Italia da Ahora! Film.