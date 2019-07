Regia: Pierluigi Di Lallo

Cast: Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda Celentano, Marco Palvetti, Luigi Imola, Francesco Pannofino

Genere: Commedia, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Zenith Distribution

Data di uscita: 14 novembre 2019

"Nati due volte", la commedia di Pierluigi Di Lallo, vincitrice del "People Choice Award" all'ICFF Italian Contemporary Film Festival 2019.

Nati due volte: una commedia sulle difficoltà di essere un transgender in Italia

Il quarantenne Maurizio Di Tullio, dopo un lungo esilio a Milano, si trova costretto a tornare a Foligno, sua città natale, a causa della morte della madre. In realtà ha bisogno di andare presso il Comune per rettificare il certificato di nascita, in quanto Maurizio, da donna (il suo vero nome era Teresa) è diventato un uomo. Ma, casualmente, scopre che l’ufficiale a cui deve affidare la sua pratica è il primo e unico fidanzato della sua vita precedente. Maurizio dovrà fare i conti con quel passato che sperava di essersi lasciato alle spalle per sempre per poter rinascere, come uomo, una seconda volta.

"Nati due volte" vuole analizzare quella zona d'ombra nella quale i trasgender, in Italia, sono costretti a vivere, dovendo affrontare quotidianamente il pregiudizio delle persone e di un sistema giudiziario che non prevede né tutela chi si ritrova ad essere nato nel corpo sbagliato.

Il film di Pierluigi Di Lallo, in concorso all'ICFF Italian Contemporary Film Festival 2019, ha vinto il premio "People Choice Award" ottenendo, per la prima volta nella storia del festival, un pareggio con il film "Io sono Mia".