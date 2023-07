Recensione “Mission: Impossible – Dead Reckoning”: la prima parte

Tom Cruise torna nel ruolo dell’agente Ethan Hunt, regalandoci ancora una volta spettacolari acrobazie. Mission: Impossible Dead Reckoning presenta come un film che ha tutti gli ingredienti per essere un perfetto spy – thriller esplosivo dai molteplici colpi di scena: tradimenti, alleanze e tanta, tantissima, azione.

Indice

Mission: Impossible – Dead Reckoning: tutte le informazioni

Trama

Lo specialista dello spionaggio Ethan Hunt torna nuovamente per affrontare nuove sfide con la sua quadra dell’IMF. Questa volta, il team sembra essere messo veramente a dura prova: dovrà riuscire a disinnescare una terrible arma che si prevede possa distruggere l’umanità tutta. Ethan ha il peso di tutta l’umanità sulle proprie spalle. Con la sua squadra, si imbarca in questa missione frenetica e ai limiti del possibile che li porterà in giro per il mondo, mentre cercano di impedire la fine del pianeta terra. Il nemico che questa volta la nostra spia dovrà affrontare sembra essere molto più letale e misterioso del solito, e lo metterà davanti ad una difficile scelta: sacrificare tutto per portare a termine la lezione, o fallire.

Crediti

Data di uscita: 12 luglio 2023

12 luglio 2023 Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Anno: 2023

2023 Regia: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Attori : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell

: Durata: 156 min

156 min Distribuzione: Eagle Pictures

Eagle Pictures Sceneggiatura: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Fotografia : Fraser Taggart

: Fraser Taggart Produzione:Bad Robot, Paramount Pictures, Skydance Media

Recensione

Dopo aver firmato l’episodio precedente – Fallout – che sembrava dover essere l’ultimo, Christopher McQuarrie – regista del film – è tornato a girare questo nuovo capitolo della saga del master di spionaggio Ethan Hunt. Questa volta – purtroppo o per fortuna – si tratterà dell’ultimo capitolo di Mission Impossible, che è stato diviso in due parti.

Ancora una volta, Tom Cruise si dimostra essere perfetto nel suo ruolo e l’essenza perfetta dell’action star. Nonostante la sua età, Ethan non sembra mostrare assolutamente nessun segno di stanchezza e anzi, porta ancora più in alto il livello d’azione e coreografie impossibili rispetto ai film precedenti. Come il regista aveva già affermato, questa volta il film ha voluto – ricercando un finale degno della saga – concentrarsi un po’ di più sul passato della spia e sui segreti che lo hanno sempre avvolto e che – fino a questo momento – non erano stati svelati. Da una parte temerario e pronto a buttarsi nel pieno dell’azione, dall’altra vulnerabile e sensibile: il suo personaggio non si tira indietro davanti a nulla ma non perde mai di vista la sua squadra.

Tom Cruise è l’essenza dell’action star

A dar man forte a Tom Cruise nei panni di Ethan troviamo un cast di supporto formato da Simon Pegg, nei panni di un genio informatico di nome Benji, Ving Rhames nei panni di Luther, Rebecca Ferguson nel ruolo della misteriosa Ilsa Faust e Hayley Atwell nei panni di Grace, la new entry della squadra. Sebbene pieno di talento, questo cast secondario viene relegato a ruoli piuttosto superficiali e non ha l’opportunità di esprimersi appieno. Simon Pegg e Rebecca Ferguson, in particolare, non riescono a brillare come avrebbero potuto, rimanendo personaggi alquanto piatti e poco in evidenza.

Nonostante le premesse all’inizio del film sembrino anticipare una trama ricca di intrighi, piani temporali e livelli narrativi diversi, purtroppo non si può dire che il film sia riuscito pienamente in questo suo intento. Ci troviamo dinanzi ad una trama piuttosto intricata, dal ritmo incalzante e veloce che non riesce però ad essere effettivamente consistente di contenuto. Ma – d’altronde – non si va al cinema a vedere Mission Impossibile per la sua trama, come per John Wick.

Mission Impossible Dead Reckoning è film action dal ritmo incalzante e sempre più veloce

Dimostrando di essere un film action – spy che ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori, Mission: Impossible – Dead Reckoning ha tutti gli ingredienti giusti per tenere lo spettatore incollato alla sedia fino all’ultimo minuto. Le sequenze sono ricche di scene ad alta velocità, con inseguimenti carichi di tensioni che vanno dalle affollate strade di Roma ai vicoli bui di Venezia. Mentre il ritmo del film procede incalzante e tenendo sempre costante il livello di tensione, Ethan si cimenta in salti spettacoli e acrobazie da togliere il fiato.

Dal punto di vista estetico, Mission Impossibile è un vero e proprio piacere per gli occhi. I colori che variano al variare del ritmo, la fotografia capace di catturare scenari mozzafiato e l’uso dettagliato degli effetti in CGI che riescono ad inserire nel film la giusta dose di tecnologia, collaborano tutti a creare un prodotto accattivante e coinvolgente.

Giudizio e Conclusioni

In definitiva, se sei un appassionato di film d’azione e ti piace vedere Tom Cruise sfidare la gravità con le sue acrobazie mozzafiato Mission: Impossible Dead Reckoning ti offrirà un’esperienza visivamente soddisfacente e accattivante. Tuttavia, se cerchi una trama complessa e personaggi ben sviluppati, potresti rimanere deluso. È un film che si basa principalmente sull’azione, ma manca di sostanza nella sua narrativa: ma – come già detto – non è questo il suo punto forte.

Trailer