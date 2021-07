John Wick: il capitolo 4 vede il ritorno di Ian McShane

Il franchise d’azione “John Wick” vede il ritorno di un altro amato personaggio nel suo quarto capitolo. E’ l’attore Ian McShane

John Wick: bentornato Ian McShane

Le riprese di “John Wick: Capitolo 4” sono in corso e Deadline ha confermato che Ian McShane tornerà nel franchise. Notizie precedenti avevano suggerito il ritorno di Winston nel quarto film, ma ora il regista Chad Stahelski ha dato credito alle voci, dicendo: “Non potrei essere più felice che dare il bentornato a Ian McShane in John Wick: Capitolo 4. Non è solo un attore straordinario, ma è un collaboratore indispensabile che ha contribuito a definire il mondo di John Wick“.

Winston è apparso negli ultimi tre capitoli del franchise, ma McShane è forse più noto per la sua interpretazione vincitrice del Golden Globe come Al Swearengen in “Deadwood” della HBO. Il ritorno dell’attore completa un cast già costellato di star che include Keanu Reeves, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Lance Reddick.

Il nuovo film non porterà ad un lieto fine

Si sa molto poco della trama di “John Wick: Capitolo 4”, ma Stahelski ha anticipato cosa aspettarsi in un’intervista con IndieWire, “John può sopravvivere a tutta questa merda, ma alla fine non c’è un lieto fine. Non ha nessun posto dove andare“. Forse Wick dovrà ritirarsi frettolosamente al New York Continental Hotel e approfittare del terreno neutrale che Winston ha stabilito lì. Anche se potrebbero esserci alcuni rancori tra loro dopo che Winston gli ha sparato nel terzo film.

La sceneggiatura è co-scritta da Michael Finch, un nuovo arrivato nel franchise, e Shay Hatten che ha scritto sia il terzo che il quinto capitolo in arrivo. L’ultimo capitolo è attualmente in lavorazione a Berlino e Parigi, con ulteriori location per le riprese in Francia, Germania e Giappone previste per il resto dell’estate. Lionsgate ha fissato una data di uscita per il film il 27 maggio 2022.

Francesca Reale

16/07/2021