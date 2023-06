Le scene più assurde nelle quali Tom Cruise ha letteralmente rischiato la vita

Avete presente tutte quelle scene di Mission Impossible in cui Tom Cruise si cimenta nelle più spettacolari e mozzafiato acrobazie? Ebbene, sappiate che la maggior parte sono girate da lui e non da uno stuntman. L’attore, infatti, ha reso celebre il franchise della saga proprio per essersi cimentato in scene al limite del possibile, lasciando tutti i fan a bocca aperta.

Questo ha fatto si che Mission Impossibile abbia guadagnato un grandissimo bacino di fan in tutto il mondo che ora non attende altro che l’arrivo del settimo film. Proprio per l’uscita del settimo film della saga, Tom Cruise si è cimentato in una scena quasi impossibile: gettarsi in moto da una scogliera dell’Islanda per poi scendere a terra con il paracadute. Il video del dietro alle quinte è stato reso noto sul web e ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma non si tratta dell’unica scena al limite del possibile girata dall’attore. Quest’ultimo si è cimentato in molte scene assurde e incredibili, anche in altri film oltre Mission Impossible, come Oblivion. Qui abbiamo raccolto le migliori.

La scalata del Burj Khalifa: Mission Impossible 4

Per Mission Impossibile 4, uscito molti anni fa, Tom Cruise ha deciso di girare senza l’aiuto di uno stuntman la scena in cui scalava un enorme grattacielo, anzi, il più alto del mondo: il Burj Khalifa. Si tratta di una struttura da 144 piani. Con un’imbracatura che lo assicurava il più possibile da eventuali cadute, l’attore ha iniziato a scalare il grattacielo seguito da telecamere che lo riprendevano da più angolature contemporaneamente. Ma non si è limitato a scalarlo: Tom ha raccontato di aver dovuto rompere ben 35 finestre e aver girato diverse scene – come si vede dal film – in cui corre sulla superficie. Un’esperienza da brivido che – come lui stesso ha ammesso anni dopo – un po’ lo spaventava.

Il volo da 2000 metri di altezza: Mission Impossible – Fallout

Mentre Tom Cruise stava guarendo da una frattura della caviglia, ha deciso di girare per Mission impossibile una scena in cui si lanciava da un aereo eseguendo un HALO Jump. In cosa consiste? Si tratta di un salto nel vuoto in cui il paracadute viene aperto solo nella fase finale, prima di atterrare. Questo fa si che la maggior parte del volo sia in caduta libera. Una scena, come potete vedere, che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori e che l’attore ha dovuto ripetere per 106 volte per girarla da più lati contemporaneamente.

Il momento in cui Tom Cruise ha volato attaccato al portellone di un aereo : Mission Impossibile 5

Se pensavate di aver visto tutto con le scene precedenti, non abbiamo ancora finito. In Mission Impossible 5 Tom Cruise ha girato una scena attaccato al portellone di un aereo in volo ad una grandissima altezza. Molti inizialmente avevano pensato che il tutto fosse stato creato attraverso la CGI e invece l’attore ha raccontato di averlo fatto davvero e aver – anche in questo caso – girato la scena più volte per farla uscire al meglio e per avere più angolazioni dello stesso momento. Nel video si può vedere l’attore attaccato con tutte le sue forze al portellone dell’aereo: gli sforzi per rimanere attaccato che abbiamo visto nel film erano veri!

La caduta dalla moto in volo: Oblivion

Fino ad adesso vi abbiamo parlato delle più folli scene girate per Mission Impossibile, ma non si tratta dell’unico film in cui l’attore ha deciso di essere lo stuntman di sè stesso. Come per la celebre saga, ha deciso di fare lo stesso per Oblivion. In una delle scene in cui ha dovuto cimentarsi in un’acrobazia, troviamo quella in cui l’attore ha dovuto gettarsi a terra da una moto mentre era in volo. Un momento molto breve che però – a guardarlo – non sembra proprio piacevole da girare. A quanto pare – però – l’attore ne è uscito sano e salvo, senza farsi neanche un graffio.

