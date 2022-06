Trama

Trailer Titolo originale: Men

Regia: Alex Garland

Cast: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu, Gayle Rankin, Sarah Twomey, Zak Rothera Oxley

Genere: Horror

Durata: 100 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Vertice360

Data di uscita 25 agosto 2022 "Men" è un fim horror scritto e diretto da Alex Garland, dietro la macchina da presa per la terza volta dopo i precedenti "Ex Machina" e "Annihilation", veri e propri rompicapo di fantascienza.

"Men" è interpretato da Jessie Buckley, candidata all’Oscar come Miglior Attrice non Protagonista per la sua interpretazione ne "La figlia oscura", esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal. Men: un film disturbante Dopo aver vissuto una tragedia personale, Harper (Jessie Buckley) decide di rifugiarsi in solitudine nella campagna inglese, alla ricerca di una cura che l'allontani dal dolore che non le dà scampo. Il luogo che doveva rivelarsi salvifico, sembra tuttavia essere nocivo, poichè dai boschi limitrofi sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno che la perseguitarla. Ciò che da principio potrebbe apparire come un'inquietudine sottesa ben presto si trasforma in un terrificante incubo, in cui i suoi ricordi e le sue paure più profonde prendono. Note di produzione "Una donna sola in una grande casa isolata, una passeggiata nella foresta e uno sconosciuto che la scruta

nascosto nel sottobosco: questa potrebbe sembrare lo scenario classico di un film horror. Ma "Men" non è un horror convenzionale, nonostante usi abilmente tutti gli elementi più affascinanti del genere per entrare sotto pelle e insinuarsi nel profondo. Il cuore del racconto affronta una delle grandi criticità contemporanee, la mascolinità tossica e le sue diverse manifestazioni: le violenze, da quelle piccole alle più grandi, il rimorso, sui cicli perniciosi, antichi, idee incontrollate e aspettative culturali. È un film basato sui miti fondanti della nostra cultura e su ciò che il pubblico porta con sé al cinema.“ "Men" è un film prodotto da A24.