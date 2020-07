Matt Czuchry: ecco la storia artistica dell’attore americano famoso per il ruolo di Logan Huntzberger in “Una mamma per amica”.

Attore statunitense noto al pubblico del piccolo schermo soprattutto per il ruolo di Logan Huntzberger nella serie tv “Una mamma per amica”, Matt Czuchry si è avvicinato al mondo del cinema e della tv subito dopo essersi laureato nel 1999 al College of Charleston in storia e scienze politiche.

Matt Czuchry, il Logan di “Una mamma per amica”

(Manchester, 20 maggio 1977)

Matt Czuchry, diminutivo di Matthew Charles Czuchry nasce a Manchester il 20 maggio del 1977 e cresce a Johnson City nel Tennesee con il padre Andrew Czuchry professore alla East Tennessee State University e sua madre Sandra. Ha tre fratelli più grandi AJ, Mike e Karen. Subito dopo la laurea in storia e scienze politiche conseguita nel 1999 si avvicina al mondo della recitazione prendendo parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive. Nel 2000 esordisce in tv prendendo parte ad alcuni episodi delle serie “Freaks and Geaks”, “Opposite Sex” e “Young Americans”. Nel 2002 fa l’esordio al cinema nel film “Swimming Upstream” per la regia di Robert J. Emery. Nello stesso anno prende parte ad altre due pellicole cinematografiche che lo fanno conoscere al pubblico del grande schermo. Oltre al cinema, si dedica con costanza alla televisione prendendo parte a diverse serie tv come guest star in alcuni episodi. Nel 2009 torna al cinema recitando nel film “I Hope They Serve Beer in Hell”

Matt Czuchry diventa popolare grazie a “Una mamma per amica”

Matt Czuchry prende parte a diverse serie tv di successo come “The Practise- Professione avvocati”, “Justice League” e “Settimo Cielo”, ma la grande popolarità arriva con la serie tv “Una mamma per amica” dove ha interpretato il ruolo di Logan Huntzberger dal 2004 al 2007. Grazie al successo delle serie tv, Matt nel 2009 viene scritturato per il legal drama “The Good Wife” con il ruolo dell’avvocato Cary Agos al fianco di Julianna Margulies che prestava il volto alla protagonista Alicia Florrick. L’attore statunitense ha vestito i panni dell’avvocato Agos fino al 2016. L’anno successivo è entrato nel cast del medical drama “The Resident” dove è il protagonista Conrad Hawkins.

Matt Czuchry filmografia-cinema

Swimming Upstream, regia di Robert J. Emery

Slap Her, She’s French! , regia di Melanie Mayron (2002)

, regia di Melanie Mayron (2002) Arac Attack – Mostri a otto zampe (Eight Legged Freaks) , regia di Ellory Elkayem (2002)

, regia di Ellory Elkayem (2002) A Midsummer Night’s Rave , regia di Gil Cates Jr. (2002)

, regia di Gil Cates Jr. (2002) Advantage Hart , regia di Jeff Seibenick (2003) – cortometraggio

, regia di Jeff Seibenick (2003) – cortometraggio Em & Me , regia di L. James Langlois (2004)

, regia di L. James Langlois (2004) Hooked , regia di Richie Keen (2006) – cortometraggio

, regia di Richie Keen (2006) – cortometraggio I Hope They Serve Beer in Hell , regia di Bob Gosse (2009)

, regia di Bob Gosse (2009) La diciannovesima moglie, regia di Rod Holcomb

Matt Czuchry filmografia-televisione

Freaks and Geeks – serie TV, episodio: Noi abbiamo lo spirito (2000)

– serie TV, episodio: (2000) Opposite Sex – serie TV, episodio 1×6 (2000)

– serie TV, episodio 1×6 (2000) Young Americans – serie TV, 5 episodi (2000)

– serie TV, 5 episodi (2000) The Practice – Professione avvocati ( The Practice ) – serie TV, episodio: La prova del fuoco (2002)

( ) – serie TV, episodio: (2002) Settimo cielo ( 7th Heaven ) – serie TV, episodio: Grido d’aiuto (2002)

( ) – serie TV, episodio: (2002) Jake 2.0 – serie TV, episodio: Tecnologia (2003)

– serie TV, episodio: (2003) Hack – serie TV, 12 episodi (2003-2004)

– serie TV, 12 episodi (2003-2004) Dark Shadows , regia di P.J. Hogan (2004)

, regia di P.J. Hogan (2004) Justice League – serie TV, episodio 5×10 (2006) – voce

– serie TV, episodio 5×10 (2006) – voce Veronica Mars – serie TV, episodio: Charlie, mio fratello (2006)

– serie TV, episodio: (2006) Gravity – film TV (2007)

– film TV (2007) Una mamma per amica ( Gilmore Girls ) – serie TV, 59 episodi (2004-2007)

( ) – serie TV, 59 episodi (2004-2007) Friday Night Lights – serie TV, 4 episodi (2008)

– serie TV, 4 episodi (2008) The 19th Wife , regia di Rod Holcomb (2010)

, regia di Rod Holcomb (2010) The Good Wife – serie TV, 105 episodi (2009-2016)

– serie TV, 105 episodi (2009-2016) Gilmore Girls: A Year in the Life – miniserie TV (2016)

– miniserie TV (2016) The Resident – serie TV (2018-in corso)

Canale Antonietta

14/07/2020