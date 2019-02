Mamma + Mamma (2019)

Regia: Karole Di Tommaso

Cast: Linda Caridi, Maria Roveran, Andrea Tagliaferri, Silvia Gallerano, Stefano Sabelli, Anna Bellato, Sanjay Kansa Banik, Alessandra Mola, Paola Mbia, Fabio Giacobbe

Genere:Drammatico, colore

Durata: 81 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Bibi Film

Data di uscita: 14 febbraio 2019

“Mamma + Mamma” segue le vicende di due donne, Karole e Ali, due ragazze che si amano e con un desiderio di maternità che cresce sempre di più nel turbinio delle domande quotidiane. Le due ragazze vivono in una piccola casa arrangiata a B&B che serve per raccogliere i soldi per andare avanti con le cure mediche. Insieme a loro vive l’ex e ingombrante fidanzato di Ali, Andrea. Dopo l’entusiasmo iniziale però arrivano successive complicazioni e quando sembra tutto finito e abbandonato, qualche volta i miracoli possono accadere.

Mamma + Mamma: una maternità difficile

“Mamma + Mamma” è il primo lungometraggio scritto e diretto dalla regista molisana Karole Di Tommaso al suo esordio dietro la macchina da presa. Il suo è un film autobiografico che vuole raccontare il suo percorso personale, con tutte le complicazioni del caso, per riuscire ad avere un figlio con la sua compagna. Dalle prime inseminazioni a Barcellona alla trasformazione della propria casa in un Bed & Breakfast, tutto per andare avanti con il loro desiderio di avere un figlio.

“Mamma + Mamma” è stato presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Roma nel 2018 nella sezione “Alice nella città”. Le protagoniste che interpretano rispettivamente Karole e Ali sono due attrici emergenti del cinema italiano, Linda Caridi (“Ricordi?” di Valerio Mieli) e Maria Roveran (“Beate” di di Samad Zarmandili).

Prodotto da Bibi Film, con Rai Cinema e la partecipazione del MoliseCinema Film Festival, le riprese si sono svolte nella provincia di Campobasso e nella zona del Lago del Liscione.