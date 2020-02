Lupin III - The First - Recensione: convince la nuova avventura del ladro più famoso dei manga, nel segno dell’amarcord e della computer grafica

“Chi lo sa che faccia ha, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dov'è, dappertutto hanno visto Lupin”. Finivano con le note di questa canzone, gli episodi della seconda serie di Lupin III. La fisarmonica accompagnava un cantato malinconico che contribuiva ad aumentare il dispiacere per l’episodio appena concluso ma, allo stesso tempo, inoculava il desiderio di una nuova avventura del ladro gentiluomo.

Proprio sull'onda di una nostalgia per i bei manga che furono, arriva "Lupin III - The First", rivisitato con le attuali tecnologie digitali e quindi disegnato completamente in animazione 3DCG. Il film traghetta il manga di Monkey Punch in una nuova era. Si riparte però da un Lupin prima maniera proprio per una artistica forma di rispetto verso il personaggio originario.

Il sorrisetto beffardo, gli amici di sempre: Jigen e Goemon, la splendida Fujiko e l’immancabile ispettore Zenigata. Ci sono tutti. C’è tutto: anche il brano che da sempre sta a significare che il protagonista con i suoi comprimari sono entrati in azione.

Lupin III - The First: vecchio e nuovo si fondono alla perfezione

Si fa solo un po’ di fatica iniziale per abituarsi all'innovativa veste grafica, ma è una fatica molto piccola e forse sostenuta solo dallo spettatore più tradizionalista. Per il resto la carica action del vecchio cartone animato si riversa immediatamente sulla nuova opera targata Takashi Yamazaki e, anche l’appassionato più nostalgico, avrà la possibilità di lasciarsi alle spalle il passato per assaporare in pieno un nuovo e rocambolesco episodio di Lupin III.

Stavolta il nostro si imbatte nell'unico colpo mancato dal celebre nonno: il diario di Bresson. Insieme ad un’aspirante archeologa cercherà di carpire i segreti custoditi nell'unico oggetto che Lupin I non riuscì a rubare. Il debole per Fujiko continua ad essere il tallone d'Achille del nostro eroe: la donna dei desideri dell’Arsenio rischia sempre di far saltare il banco. Eterna variabile nei piani di Lupin, pronta a passare dalla parte dell’avversario per dare nutrimento al bottino personale.

Immancabile un altro leit motiv: gli inseguimenti di Zenigata. Spassosi, coinvolgenti e con trovate a volte geniali dal punto di vista delle inquadrature. Nemici amici dalla mutualistica esistenza: Lupin non sarebbe Lupin senza “Zazà” e viceversa. La lacrimuccia dei bambini-adolescenti degli anni ’70 e ’80, sarà prontamente asciugata da un Lupin convincente anche in una versione più “umanizzata”: lo smalto sembra proprio quello dei bei vecchi tempi.

Riccardo Muzi