L’Italia presente agli Oscar con ”Applause”, candidata come miglior canzone originale

La serata degli Oscar è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno. Mancano ormai poche ore all’evento e non vediamo l’ora di sapere chi saranno i futuri vincitori. Oltre ad essere in trepidante attesa, l’Italia può essere felice di vantare una canzone candidata prodotta dall’artista Diane Warren dal nome “Applause”, prodotta dalla casa produttrice italiana ILBE . L’opera è stata candidata come miglior canzone originale ed è tratta da ”Tell it Like a Woman”.

Il film è composto da sette episodi ed ha avuto un grandissimo successo. Il suo obbiettivo è quello di raccontare la forza e l’audacia delle donne di tutto il mondo. Tra le registe figurano l’italiana Maria Sole Tognazzi e tra le attrici l’italiana Margherita Buy. Nel cast ci sono anche nomi conosciuti come la star Cara Delevingne ed Eva Longoria.

Il film si compone di sette storie ognuna girata da una diversa regista proveniente da una diversa parte del mondo. Ognuna ha deciso di dare il suo contributo e raccontare le storie da un punto di vista diverso. Tutte mostrano un loro modo di vivere l’essere donna. Le protagoniste del film sono infatti tutte donne, provenienti da diversi paesi come Italia, Giappone e Stati Uniti.

Tutte queste donne sono molto diverse tra di loro. Hanno una vita diversa, hanno degli obbiettivi differenti e delle visioni differenti della loro vita ma tutte hanno qualcosa in comune: devono affrontare una sfida nella loro vita. Un film sicuramente da non perdere che ci apre gli occhi sul panorama femminile e sulle difficoltà affrontate dalle donne nella vita lavorativa e sociale.

Questa sera scopriremo finalmente quale saranno i vincitori degli Oscar. Candidate come miglior canzone originale ci sono: This is a life, Lift Me Up, Hold my Hand e Naatu Naatu. Oltre a queste quattro canzoni c’è anche una canzone italiana: Applause. Il brano è stato scritto da Diane Warren e interpretato da Sofia Carson. Non ci resta che incrociare le dita e sperare in una vittoria!

Leggi anche: Quali sono le 5 colonne sonore candidate agli Oscar 2023