Likemeback (2018)

Regia: Leonardo Guerra Seragnoli

Cast: Angela Fontana, Denise Tantucci, Blu Yoshimi, Goran Markovic, Carolina Pavone, Guglielmo Pinelli

Genere: Drammatico, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, Croazia, 2019

Distribuzione: Nightswim

Data di uscita: 28 marzo 2019

Leonardo Guerra Seràgnoli presenta la sua opera seconda: una pellicola di formazione, con protagoniste tre astri nascenti della cinematografia italiana.

Likemeback: l'inconsapevole inizio della vita adulta

Lavinia, Carla e Danila hanno appena finito il liceo e decidono di sancire “la fine di un'epoca” partendo per un viaggio in barca a vela per le coste della Croazia. Sono giovani, libere e figlie del proprio tempo, tanto da condividere ingenuamente e freneticamente su i social tutti i loro sogni e le loro speranze. Totalmente inconsapevoli che il loro continuo postare determinerà l'inizio di un brutale rito di passaggio all'età adulta, che stravolgerà per sempre le loro vite, e in particolare la loro amicizia.

Likemeback: una delicata analisi dei rapporti umani attraverso l'ottica dei social

Presentato nella sezione Cineasti del Preneste a Locarno, l'opera seconda di Seràgnoli immortala la giovinezza e la speranza di tre ragazze, indiscutibilmente legate, che vedono infrangersi contro i muri grigi dell'avvento dell'età adulta tutti i sogni che le avevano cullate per anni. Le tre promesse del cinema italiano, Angela Fontana ("Indivisibili"), Denise Tantucci ("Braccialetti Rossi") e Blu Yoshimi("Piuma") sono i volti del disincanto, le tre amiche destinate a trasformarsi in adulte consapevoli, nonostante non si sentano ancora pronte per crescere. Dopo il film "Last Summer" del 2014, Seràgnoli presenta un toccante e malinconico film di formazione, in cui si riversano i sogni impossibili e le promesse indistruttibili che solo la dolcezza della giovinezza spinge a fare; il tutto accompagnato da un'elegante colonna sonora firmata dal maestro Alva Noto, candidato all'Oscar per le musiche originali di “The Revenant” di A.G. Inarritu. Il film sarà distribuito da Nightswim, in collaborazione con Altri Sguardi a partire dal 28 marzo 2019.