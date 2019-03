Titolo originale: Les Invisibles

Regia: Louis-Julien Petit

Cast: Patricia Mouchon, Khoukha Boukherbache, Bérangère Toural, Patricia Guery, Laetitia Grigy, Fedoua Laafou, Adolpha Van Meerhaeghe, Aïcha Bangoura, Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco, Pablo Pauly, Marie-Christine Orry, Tassadit Mandi, Antoine Reinartz

Genere: Commedia, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 18 aprile 2019

"Le Invisibili" è il secondo lungometraggio di Louis-Julien Petit dopo "Discount". Scritta dal regista, insieme a Marion Doussot e Claire Lajeunie, la sceneggiatura è centrata su Envol, un centro di accoglienza per donne senzatetto, che deve chiudere a seguito di una decisione comunale.

In soli tre mesi le assistenti sociali dovranno reinserire nella società le donne di cui si occupano, usando ogni mezzo a loro noto. "Le invisibili" affronta un argomento delicato, con brio e leggerezza in una commedia campione d'incassi in Francia.

Le invisibili: il cast

Nel cast del film "Le invisibili" figurano tra gli altri: Audrey Lamy (nominata al César 2011 come Miglior Promessa per "Tout ce qui brille"), Corinne Masiero (vista in "Un sapore di ruggine e ossa" di Jacques Audiard e in "Vent du Nord") e Noémie Lvovsky (nominata al César 2013 come Miglior Attrice per "Camille redouble"). Nei ruoli delle varie senzatetto ospitate dalla struttura, il regista ha scelto attrici non professionali per assicurarsi una resa il più realistica possibile.

La musica è composta da Laurent Perez Del Mar (nominato ai premi Lumières 2017 per "La tartaruga rossa").

Grande e inaspettato successo in Francia, con oltre 1 milione di spettatori nelle prime sei settimane di programmazione nei cinema, il film è tratto da un documentario di Claire Lajaunie che, insieme al libro scritto dalla stessa autrice, rappresenta il vero punto di partenza dell’operazione. Inizialmente realizzata per essere un'analisi sociale quanto più realistica e sensibile sul cosa significa essere una donna senzatetto, nel corso delle varie revisioni la sceneggiatura ha fatto affiorare dal racconto una vena comica anche grazie all'aiuto del regista Louis-Julien Petit.

Prodotto per la società parigina Elemiah "Les Invisibles" è coprodotto da France 3 Cinéma e verrà distribuito in italia da Teodora Film.