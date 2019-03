Titolo originale: Le dernier vide-grenier de Claire Darling

Regia: Julie Bertuccelli

Cast: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Alice Taglioni, Laure Calamy, Olivier Rabourdin, Samir Guesmi, Johan Leysen

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 18 luglio 2019

"Le dernier vide-grenier de Claire Darling" è una pellicola scritta e diretta da Julie Bertuccelli ("Squola di Babele", 2014; "Ultime notizie dal cosmo", 2016) e segue la storia di una donna che, convinta che la sua fine è ormai arrivata, decide di prendere una decisione drastica.

Le dernier vide-grenier de Claire Darling: tra disperazione e ricordi

Claire Darling non è una persona stabile di mente: sente delle voci nella sua testa e quest'ultime convincono la donna che il suo ultimo giorno sulla Terra è giunto. Disperata per la situazione, fa una scelta irrevocabile, ovvero vendere tutti gli oggetti collezionati durante la sua vita. Ma ognuno di questi elementi rimanderanno Claire a pensare agli eventi del passato. Dalle lampade di Tiffany agli orologi da collezione, dai quadri di grande bellezza ai mobili di vario genere: gli oggetti vanno via dalla sua vita lasciando il suo pensiero ai ricordi vissuti anni fa. La convinzione di Claire, tuttavia, non porta solo tragiche conseguenze, perché la figlia che non vede da vent'anni, Maria, torna finalmente dalla madre.

Le dernier vide-grenier de Claire Darling: il cast

Catherine Deneuve ("Piccole crepe, grossi guai", 2014; "Dio esiste e vive a Bruxelles", 2015) interpreta la protagonista di "Le dernier vide-grenier de Claire Darling", donna affetta da disturbi mentali e decisa a rinunciare a tutti gli oggetti che hanno caratterizzato la sua vita. Tra gli altri membri del cast troviamo Chiara Mastroianni ("E' più facile per un cammello...", 2003; "Il prezzo della gloria", 2014), Alice Taglioni ("11 donne a Parigi", 2014; "Riparare i viventi", 2016), Samir Guesmi ("The Transporter Legacy", 2015; "L'effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista", 2016) e Johan Leysen ("The Brand New Testament", 2015; "Despite the Night", 2015).